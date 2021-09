Im Netz der Bundesfernstraßen befinden sich etwa 51.360 Brücken-Teilbauwerke. Die Gesamtlänge beträgt über 2100 Kilometer, was der Strecke von Flensburg bis Neapel entspricht. Viele ältere Brücken waren im Zeitraum von 1965 bis 1985 gebaut worden, insbesondere fast alle großen Talbrücken in den alten Bundesländern. Neue Brücken wurden in den vergangenen 30 Jahren in den neuen Bundesländern nach der deutschen Wiedervereinigung neu errichtet.

Jede Brücke wird alle sechs Jahre einer Hauptprüfung nach der deutschen Norm DIN 1076 durch Bauwerksprüfingenieure unterzogen, sagt das Bundesverkehrsministerium. Drei Jahre danach erfolgt jeweils eine Einfache Prüfung. Bei den jährlichen Besichtigungen sowie den halbjährlichen Beobachtungen kontrollieren die Straßen- und Autobahnmeistereien auf augenscheinliche Schäden.

Im ungenügenden Zustand befinden sich 1,7 Prozent der Brücken von Bundesfernstraßen, dort sind „die Standsicherheit und/oder die Verkehrssicherheit erheblich beeinträchtigt oder nicht mehr gegeben“. Etwa durch fehlende Gitterstäbe im Geländer, umfangreiche Betonabplatzungen, schadhafte Abdichtung oder Korrosionsschäden. In nicht ausreichendem Zustand sind 10,4 Prozent. In näherer Zukunft ist dort eine Instandsetzungsmaßnahme zu planen.