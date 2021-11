Kreis Segeberg

Die neuen Müllgebühren kommen zwar erst 2023, aber schon ab 1. Januar 2022 sollen einige Leistungen des Wege-Zweckverbands teurer werden – für Bürger und die Gemeinden. Im Verbandsbeirat konnten sich die wenigen Kritiker nicht durchsetzen. Und schon im nächsten Jahr könnten Umlagen drohen, um defizitäre Bereiche des WZV zu decken.

WZV will neue Umlagen zur Deckung von Defiziten prüfen

„Umlagenotwendigkeiten“ und Möglichkeiten zur Refinanzierung will die WZV-Führung „vertieft prüfen“ und zur Beschlussfassung stellen im nächsten Jahr. Bei solchen Formulierungen in Beschlussvorlagen wird Verbandsversammlungsmitglied Karin Honerlah aus Henstedt-Ulzburg hellhörig. „In zwei Bereichen arbeitet der WZV defizitär. Das sind die kommunalen Dienstleistungen und Abwasser“, meldete sich Honerlah am Donnerstag im Verbandsbeirat zu Wort.

Im Jahr 2020 hat der WZV im Bereich Abwasser ein Defizit von 286.000 Euro eingefahren, in 2019 waren es sogar 362.000 Euro Minus. Bei den kommunalen Dienstleistungen betrug das Defizit im Jahr 2018 knapp 269.000 Euro. In 2019 und 2020 wurden dagegen deutliche Überschüsse ausgewiesen, was auch Verbandsvorsteher Peter Axmann betonte. „Aber nur durch eine satte Umlage für die Gemeinden bei den G1K-Wegen“, ist Honerlah überzeugt.

Sind Leistungen des WZV konkurrenzfähig mit privaten Anbietern?

Tatsächlich widerspricht sich der WZV selbst: Noch zur Verbandsversammlung im Dezember 2020 schlug der WZV ganz andere Töne an in Bezug auf die Wirtschaftlichkeit der kommunalen Dienstleistungen. In der Vorlage zu Sitzung steht: „Gelingt es dem WZV und seinen Verbandsmitgliedern (durch deren Beauftragung) nicht, den Auslastungsgrad der kommunalen Dienste zu steigern, muss der WZV nach alternativen Finanzierungsmöglichkeiten Ausschau halten.“ Und verweist dann auf das Recht, eine Umlage von seinen Mitgliedern zu erheben.

Der WZV konkurriere in den Geschäftsbereichen kommunale Dienstleistungen und Abwasser mit privaten Anbietern. „Die Preise sind zu hoch“, bemängelte Honerlah. Eine Umlage für alle Mitglieder könne nur das letzte Mittel sein, vorher müsste geprüft werden, ob defizitäre Bereiche verändert werden können, forderte sie. Gegebenenfalls müssten defizitäre Leistungen gestrichen werden, weil es günstigere private Dienstleister gibt.

Verena Jeske aus Bad Bramstedt gegen Querfinanzierung

Genau das solle mit dem Beschluss erreicht werden, unterbrach Sitzungsleiter Matthias Bonse, Bürgermeister von Wahlstedt, Honerlahs Ausführungen. Auch die WZV-Verwaltung versuchte zu beschwichtigen: Eine Umlage solle lediglich geprüft werden. WZV-Justiziar Nis Nissen betonte zudem, „weit mehr als 80 Prozent“ der Leistungen würden zu marktüblichen Preisen angeboten.

Verena Jeske, Bürgermeisterin von Bad Bramstedt, machte deutlich, dass Querfinanzierungen defizitärer Angebote des WZV für sie nicht machbar seien. Jede Gemeinde sollte schauen, welche Leistungen sie regelmäßig in Anspruch nehme. Der WZV sollte entsprechende Leistungspakete schnüren, die dann für mehrere Jahre fest gebucht werden, schlug sie vor. Ansonsten müssten Leistungen eingestellt werden. Ähnlich argumentierte Bad Segebergs Bürgermeister Toni Köppen.

Bei drei Enthaltungen sprach sich der Beirat dafür aus, die Finanzierungsmöglichkeiten von Vorhalteleistungen des WZV zu prüfen.

Zustimmung gab der Beirat zur neuen Entgeltliste für die kommunalen Dienstleistungen. Für die Nutzung von Leistungen bei der Wege- und Straßenpflege sowie für die Rohrleitungsunterhaltung weist die Tarifliste etliche Erhöhungen auf, teilweise um fünf bis über neun Prozent.

Strauchgut und Sperrmüll in Segeberg: 45 Euro pro Abholung

Deutlich teurer soll die Strauchgut- und Sperrmüllsammlung werden für die Segeberger. „Stärkung des Bringsystems“, nennt es der WZV, denn die Anlieferung von Grünabfällen und Sperrmüll beim Recyclinghof soll bis zu einer Menge von zwei Kubikmetern pro Anlieferung kostenlos sein für WZV-Kunden. Dafür will der WZV pro Abholung sowohl für Grünabfälle, als auch für Sperrmüll 45 Euro „Transportpauschale“ beziehungsweise „Abholpauschale“ berechnen.

Wer größere Mengen an den Straßenrand stellt, muss mit Extrakosten rechnen: 15 Euro pro Kubikmeter Grünabfall und sogar 80 Euro Mindestentgelt für sperrige Abfälle. So steht es in der neuen Tarifliste.

Dagegen sprach sich auch Bad Bramstedts Bürgermeisterin Jeske aus: „In anderen Städten kann Sperrmüll teilweise mehrfach im Jahr kostenlos abgeholt werden. Warum ist das hier nicht möglich?“, fragte sie. „Kein Kreis macht das so wie der WZV“, legte auch Karin Honerlah aus Henstedt-Ulzburg nach. Lediglich in Plön habe sie eine Abholpauschale gefunden – von 10 Euro. „Alle anderen machen das kostenlos.“

Verbandsvorsteher Axmann reagiert empfindlich auf Kritik

Verbandsvorsteher Peter Axmann störte sich insbesondere an der deutlichen Kritik von Honerlah. Das Bringsystem sei ein erster effektiver Schritt, den Anforderungen des neuen Abfallwirtschaftsrechts gerecht zu werden, begründete Axmann. Auch beim Sperrmüll müssten die Fraktionen künftig stärker getrennt werden. Das sei einfacher, wenn der Sperrmüll gebracht werde.

Die Verbandsversammlung habe die Stärkung des Bringsystems im Grundsatz beschlossen, zusammen mit dem Auftrag, ein neues Gebührenmodell weiter umzusetzen. In jeder Sitzung, beschwerte sich Axmann, nöhle sie, Honerlah, nun an dieser Entscheidung herum.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Despektierlich“, nannte Honerlah Axmanns Aussage. Als Mitglied der Verbandsversammlung sei es ihr gutes Recht, sich mit der Materie fachlich auseinanderzusetzen, machte sie klar. Und: „Auch andere Kreise müssen sich mit dem Kreislaufwirtschaftsgesetz auseinandersetzen.“ Keiner setze derart auf das Bringsystem wie der WZV.

Mehrheit im Beirat für das Bringmodell im Kreis Segeberg

„Mich haben die Argumente nicht überzeugt, ich bin weiterhin gegen das Bringsystem“, bekräftigte auch Ulrike Schmidt, Bürgermeisterin in Henstedt-Ulzburg. Bisherige Rückmeldungen aus der Bevölkerung seien sehr negativ. Und es werde kaum Zeit bleiben, den Bürgern die Neuerung zu erklären. Erst am 13. Dezember kommt die Verbandsversammlung zusammen, um die Neuerung final zu entscheiden. Schon am 1. Januar 2022 soll die neue Satzung in Kraft treten.

Derzeit sieht es nicht danach aus, als würde sich die Verbandsversammlung gegen den Vorschlag der WZV-Verwaltung stellen. Auch Abfallwirtschaftsausschuss und Hauptausschuss hatten sich bereits für das neue Bringmodell ausgesprochen.

Die Kritiker konnten sich am Ende auch im Verbandsbeirat nicht durchsetzen. Gegen die Stimmen von Verena Jeske, Ulrike Schmidt und Toni Köppen stimmte der Beirat für die Änderungen. Karin Honerlah hat im Beirat kein Stimmrecht.