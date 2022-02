Auch nach der Kritik an der Feuerwehr Oering, die lieber den Teleskopmast der Wehr Kaltenkirchen als die Drehleiter in Itzstedt direkt in der Nachbarschaft ruft, hält man an der Praxis fest. Bürgermeister Bodo Nagel ist Dienstherr der Feuerwehr und sieht keinen Grund, eine andere Regelung zu finden.