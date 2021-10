Akzeptable Argumente gibt es auf beiden Seiten: Doch zum geplanten Baugebiet am Wiesendamm in Kaltenkirchen gibt es noch viele offene Fragen, die auch auf der jüngsten Einwohnerversammlung nicht alle beantwortet wurden. Wird am Ende ein Bürgerentscheid über die Zukunft des Projekts bestimmen?