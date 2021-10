Den Bad Bramstedtern reicht es offenbar: In zahlreichen Leserbriefen fordern sie Kommunalpolitik und Bürgermeisterin Verena Jeske auf, ihren Dauerstreit zu beenden. Vielleicht gibt es Hoffnung, dass es gelingt, denn selbst CDU-Ortschef Reimer Fülscher fragt: „Was für ein Trauerspiel bieten wir den Bürgern?“

Forderung nach Ende des „Trauerspiels“ in Bad Bramstedts Kommunalpolitik

Von Einar Behn