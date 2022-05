Regeln in Krankenhäusern - Strenges Besuchsverbot in Segeberger Kliniken – Lockerungen in Sicht

Mit Verdacht auf einen Schlaganfall wird eine Seniorin ins Krankenhaus in Bad Segeberg eingeliefert. Die Familie ist besorgt, darf die Patientin aber nicht besuchen. Noch immer gibt es ein striktes Besuchsverbot bei den Segeberger Kliniken wegen des Coronarisikos. Das soll sich schon bald ändern.