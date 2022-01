Boostedt

Mut bewies eine Kassiererin in der Shell-Tankstelle in der Bahnhofstraße, als am späten Mittwochnachmittag ein angeblich bewaffneter Mann vor ihr stand und die Herausgabe des Geldes forderte. Sie verwickelte ihn so lange in ein Gespräch, bis die Polizei kam.

Der 38-jährige Täter betrat nach Angaben der Polizei um 17.17 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle, in der noch eine weitere Mitarbeiterin und zwei Kunden anwesend waren. Er hielt der Kassiererin das Handy vors Gesicht. „Ich bin bewaffnet“, stand dort. Er forderte die Herausgabe des Bargeldes aus der Kasse. Eine Waffe zeigte er allerdings nicht.

Kollegin rief per Handy die Boostedter Polizei

Die Frau wurde misstrauisch, verwickelte den 38-jährigen Täter, einen Bewohner der Landesunterkunft für Flüchtlinge in Boostedt, in ein Gespräch. Ihre Kollegin hatte die Lage schnell erkannt und rief mit dem Handy die Polizei an. Die Kunden verließen den Verkaufsraum und verständigten ebenfalls die Polizei. Die war schnell vor Ort und nahm den Mann vorläufig fest. Eine Waffe fanden die Polizisten nicht bei ihm.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Täter wurde zum 1. Polizeirevier in Neumünster gebracht. Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch den Kriminaldauerdienst aus Pinneberg und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Kiel wurde der 38-Jährige aus Mangel an Haftgründen entlassen. Ihm droht jedoch ein Strafverfahren wegen versuchten Raubes.