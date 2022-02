Sturm „Zeynep“ leistete im Kreis Segeberg ganze Arbeit. Zu spektakulären Einsätzen mussten die Feuerwehren und Technischen Hilfswerke ausrücken. So entgleiste ein Zug, entwichen Gefahrstoffe an einer Biogasanlage, fielen Bäume auf Pkw, wurden Dächer abgerissen.

Sturm „Zeynep“ in Segeberg: Bahn entgleist, Biogas entwich, Pkw zerstört

Mehr als 100 Alarmierungen - Sturm „Zeynep“ in Segeberg: Bahn entgleist, Biogas entwich, Pkw zerstört

Mehr als 100 Alarmierungen - Sturm „Zeynep“ in Segeberg: Bahn entgleist, Biogas entwich, Pkw zerstört

Von Gerrit Sponholz