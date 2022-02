Großenaspe

Das Rudel Blesshirsche drängt sich auf dem Streifen seines Geheges zusammen, der erhöht liegt. Dort stehen sie trocken. Weiter unten hat die Osterau das Gelände überschwemmt. Eine Hirschkuh mit der markanten Blesse im Gesicht steht im Wasser, sie scheint die neue Wasserlandschaft in ihrem Revier interessiert zu studieren.

Der Wildpark Eekholt nach einer Woche mit Orkan, Stürmen und viel Regen. Der Park ist wieder geöffnet, heute sind bei ungemütlichem Februar-Wetter nur die Teilnehmer eines Jägerkurses als Gäste gekommen. Eine gute Gelegenheit für die Mitarbeiter des Wildparks aufzuräumen, was Zeynep, Ylenia und Co. angerichtet haben.

Bäume mussten geborgen und zersägt werden

Techniker Lars Dettmann steuert einen schweren Traktor über die Sandwege. Vor dem Gehege der Damhirsche haben seine Kollegen und er Bäume klein geschnitten, die Windböen abgebrochen oder samt Wurzelteller umgeworfen hatten; andere hingen schief oder in Nachbarbäumen und mussten gefällt werden, um die Wege sicher zu machen.

In seiner Freizeit engagiert sich Dettmann in seinem Heimatdorf Großenaspe in der Freiwilligen Feuerwehr. Dementsprechend unruhig war sein Wochenende: In der Nacht von Freitag auf Sonnabend saß er bis halb eins in der Feuerwache, um die vielen Einsätze der Wehr zu koordinieren.

Zur Galerie Nach den Orkanen ist Aufräumen im Wildpark Eekholt angesagt. Wind und Regen haben ganze Arbeit geleistet.

Am nächsten Morgen kümmerte er sich um seinen Arbeitsplatz: Er fragte bei der Amtswehrführung des Amtes Bad Bramstedt Land an, ob Feuerwehrleute beim Aufräumen im Wildpark helfen könnten. Die Resonanz begeistert ihn noch zwei Tage später: 45 Feuerwehrleute aus Großenaspe, Bimöhlen und Armstedt kamen nach Eekholt. Die Ehrenamtler brachten 15 Motorsägen und zwei Teleskoplader mit. Diese Hilfe sei „mit Geld nicht zu bezahlen“, sagt Dettmann.

Über 170 Bäume in den vergangenen Wochen umgefallen

50 bis 70 Bäume liegen am Boden, schätzt Dettmann. Vor drei Wochen hat ein Sturm schon mehr als 100 Bäume umgeworfen. Aber diesmal ist das Aufräumen für die Techniker des Wildparks komplizierter, weil die Bäume übereinander liegen und ineinander hängen. Viele große, augenscheinlich gesunde Bäume hat der Sturm geknickt; vor allem Fichten wurden getroffen.

Die Anlagen des Wildparks wurden kaum beschädigt. Beim ersten Sturm hat die Voliere der Schneeeulen etwas abbekommen, beim zweiten die Voliere der Bartkäuze. Aber alle Vögel und alle anderen Tiere des Wildparks blieben unverletzt.

Damhirsche fressen an den umgefallenen Bäume

Die Damhirsche wissen die Folgen des Sturms zu schätzen. In ihrem Gehege stürzten mehrere Bäume um, die Hirsche knabbern die Rinde ab. Normalerweise kommen sie an diese Leckerbissen nicht ran, weil die Bäume mit Draht gegen Verbiss geschützt sind.

Wolf Balou, der seit Dezember in Eekholt lebt, liegt entspannt unter einer halb entwurzelten schiefen Birke. Sein nasses Fell stört ihn nicht. Die Wildschweine haben sich in eine entfernte Ecke ihres Geheges zurückgezogen.

Wildpark-Mitarbeiter im Homeoffice

Für die Tiere waren die vergangenen Tage bestimmt nicht angenehm, aber: „Es sind alles Wildtiere, die mit dieser Situation umgehen können“, erklärt Ute Kröger, die Leiterin der Wildparkschule. Die Menschen mussten sich dagegen umfassender vorbereiten: Die Wildparkschule liegt zwischen großen Bäumen, deren Mitarbeiter gingen ab Mittwoch ins Homeoffice. Von Donnerstag bis Sonnabend war der Wildpark für Besucher geschlossen.

Den Wildpark besuchen Der Wildpark Eekholt ist für alle Besucher ab 10 Uhr geöffnet, der Eintritt ist an keinerlei Impf-Nachweis gebunden. Allerdings sind alle Gebäude geschlossen. Die öffentlichen Fütterungen finden statt, Veranstaltungen oder Flugvorführungen zur Zeit nicht. Wann der Betrieb wieder voll läuft, hängt von den jeweils geltenden Corona-Verordnungen ab. Ute Kröger hofft, dass ab April wieder alles möglich ist.

„Wenn der Sturm tobt, kannst du nichts machen“, erklärt Kröger. Dann halten sich auch die Mitarbeiter des Wildparks aus den lebensgefährlichen Bereichen fern. Ihre Sorgfalt fängt vorher an: Wegesicherung und Baumkontrolle erledigen sie nicht nur selbst, sie holen auch Fachfirmen dafür in den Park. „Alle sichtbaren Gefahren“ werden beseitigt, bevor etwas passiert, erläutert Kröger.

Die Bäume sind zwar weggeräumt, aber das Wasser ist noch da. Die Osterau mäandriert durch den Park, ihre malerischen Kurven bilden landschaftlich das Herzstück von Eekholt. Nach dem vielen Regen tut sie, was Gewässer in ihrem natürlichen Bett in solchen Situationen tun: Sie überflutet die Flussniederungen zwischen den Kurven. Der Osterauwanderweg im Park steht unter Wasser, einige Wege sind gesperrt. Die Flugwiese ist ein See, das Wasser reicht bis zu den Besucherbänken.