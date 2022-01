Kreis Segeberg

Mit 109 km/h stürmte es am Sonnabend in den Abendstunden über Nehms. Im gesamten Kreis Segeberg mussten die Feuerwehren zwischen Sonnabend 12 Uhr und Sonntag 12 Uhr zu rund 250 Einsätzen ausrücken. Viele Bäume stürzten auf Häuser und Straßen. Verletzt wurde niemand.

Gravierende Folgen hatte allerdings am Sonnabend kurz nach 18 Uhr ein Unfall auf der A21 hinter der Segeberger Kreisgrenze in Stormarn.

Sturm des Tiefs Nadia ließ Baum auf A21 kippen: Acht Verletzte

Zwischen den Anschlussstellen Leezen und Bad Oldesloe-Nord in Höhe Tralau fiel ein Baum auf die Autobahn. Drei Autos fuhren hinein, teilte die Polizeileitstelle Lübeck mit. Acht Menschen wurden leicht verletzt.

Glück im Unglück hatten mehrere Menschen in Bad Segeberg, teilten Sprecher der dortigen Feuerwehr mit. Auf der B432 in Höhe Lindhofstraße stürzte ein Baum auf die Bundesstraße, sagt Wehrführer Mark Zielinski. Ein Fahrer bremste, allerdings wurde der Wagen beschädigt. Im Glindenberg kippte ein 15 Meter hoher Baum auf ein Mehrfamilienhaus.

Mehrere Bäume in Bad Segeberg im Sturm auf B432 und Häuser gekippt

In der Parkstraße krachte ein Baum ebenfalls in ein Wohnhaus, traf auch ein Kinderzimmer, berichtet Pressesprecher Dennis Schubring. Vom Alten Amtsgericht flogen Pfannen vom Dach. Die Hamburger Straße wurde in dem Bereich gesperrt.

Auch Jalousien umliegender Bürogebäude flogen umher, etwa in der Waldemar-von-Mohl-Straße. Die Feuerwehr Bad Segeberg musste weit über 20 Mal in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag ausrücken.

Außerdem sah sich die Nordbahn gezwungen, auf der Linie Bad Oldesloe – Neumünster über Bad Segeberg ab Sonnabend, 18 Uhr, den Verkehr einzustellen.

Neuer Drehleiterwagen der Feuerwehr Trappenkamp im Dauer-Sturmeinsatz

Im Amt Bornhöved wurden rund 40 Einsätze gezählt, allein 17 in Trappenkamp, neun in Gönnebek, sechs in Bornhöved und fünf in Tensfeld, berichtet Werner Stöwer. In Trappenkamp konnte die Feuerwehr ihren neuen Drehleiterwagen vielfach einsetzen. Dachpfannen auf Wohnblocks waren gelockert, im Heizwerk hatte sich ein Solarmodul gelöst.

In Rickling wurde geholfen, weil sich ein Blechdach vom Gebäude gelöst hatte, und in Nehms musste das Dach einer Scheune gesichert werden.

Feuerwehren mussten auch zusätzlich noch die üblichen Einsätze abarbeiten

Die Leitstelle der Polizei sprach von vielen Einsätze, aber „nichts Dramatischem“ darunter. Wohl alle der über 100 Freiwilligen Feuerwehren im Kreis Segeberg waren im Einsatz, sagt Nils Schöning, stellvertretender Pressewart des Kreisfeuerwehrverbandes.

Sie mussten auch zu anderen, herkömmlichen Einsätzen eilen. So hatten Brandmeldeanlagen ausgelöst und waren Tiere aus misslichen Lagen zu retten.

Kreiswehrführer Jörg Nero lobt Sturm-Arbeit der Feuerwehren

Im Kinderheim im Schloss Traventhal hatte es am Sonnabendnachmittag ein Feuer gegeben, zu dem vorsichtshalber viele Kräfte gerufen worden waren. Es hatte aber nur in einem Mülleimer gebrannt, stellte sich vor Ort heraus. Der Brand konnte schnell gelöscht werden.

Kreiswehrführer Jörg Nero (Groß Kummerfeld) lobte die Arbeit der Feuerwehren als vorbildlich. Auch das Einsatzkonzept Größere Lagen (GröLa) habe „hervorragend funktioniert.“