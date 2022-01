Supermarkt für Rickling - Das plant der Investor aus Weimar an der B205

Rickling

Ein Lebensmittelladen soll in Rickling an der Auf- und Abfahrt der Bundesstraße 205 entstehen. Die Planung hat die Gemeinde bereits angeschoben. Hinter dem Projekt steht ein Gewerbeimmobilienentwickler aus Weimar, der in mehreren Ländern Dutzende Einkaufszentren gebaut hat und bewirtschaftet.

Investoren aus Weimar wollen Supermarkt in Rickling bauen

Die Jupiter Weimar GmbH aus Weimar plant das Bauvorhaben in Rickling. Die Firma gehört zur Saller Unternehmensgruppe, ebenfalls mit Sitz in Weimar. Dabei handelt es sich um ein Familienunternehmen, das in Deutschland, Polen, Tschechien und der Slowakei Einzelhandelsimmobilien entwickelt, erklärt Konrad Heinrich Hahn, Projektentwickler der Jupiter Weimar GmbH. Dabei reiche die Bandbreite vom einzelnen Lebensmitteldiscounter bis zum Einkaufs- oder Fachmarktzentrum.

An der Auffahrt zur B205 in Rickling ist ein Nahversorgungszentrum geplant. Quelle: Nadine Materne

„In Schleswig-Holstein haben wir zuletzt in Wedel ein Nahversorgungszentrum mit Edeka, Aldi und Budni gebaut“, sagt Hahn. Weitere Projektstandorte befänden sich etwa in Preetz, Lübeck, Ellerbek, Elmshorn und Grube.

In Rickling wird es wahrscheinlich auf einen einzelnen Lebensmittelladen hinauslaufen, auch wenn über die Bundesstraße 205 zwischen Neumünster und Wahlstedt viel Verkehr unterwegs sei, so Projektentwickler Hahn. Gebaut werden soll direkt auf der Koppel zwischen B205 und der Zu- und Abfahrt von der Bundesstraße in den Ort.

Lebensmittelladen mit 1000 Quadratmeter Verkaufsfläche geplant

„Ob es ein Lebensmitteldiscounter oder Vollsortimenter wird, das wissen wir noch nicht“, sagt Hahn. Wahrscheinlich aber sei ein Discounter mit etwa 1000 Quadratmetern Verkaufsfläche und einer Gesamtgröße von 1500 Quadratmetern. Die Saller Gruppe will in den Standort Rickling „einen mittleren einstelligen Millionenbetrag“ investieren, sagt Hahn.

Auch ein Betreiber wird noch gesucht. In anderen Objekten der Saller Gruppe sind alle möglichen Lebensmittelhändler untergebracht: Rewe, Edeka, Aldi, Lidl, Netto – „wir werden mit allen sprechen“, kündigt Hahn an.

Eine erste Skizze des Unternehmens zeigt das Projekt in Rickling – einen L-förmiger Bau, direkt an der Bundesstraße. Wegen des frühen Planungsstandes seien genauere Angaben noch nicht möglich, das Bauleitverfahren werde einige Zeit in Anspruch nehmen, so Hahn. Die Gemeinde Rickling hat bisher Aufstellungsbeschlüsse für einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan gefasst sowie für eine Änderung des Flächennutzungsplanes. Ein Sondergebiet Nahversorgungszentrum soll geschaffen werden. Die Jupiter Weimar GmbH hat sich zur Übernahme der Planungskosten verpflichtet.

Eröffnung des Supermarkts für Herbst 2024 in Rickling geplant

„Für die Schaffung des Baurechts müssen wir mit ein bis zwei Jahren rechnen“, sagt Hahn zum möglichen Zeitplan. „Hinzu kommt etwa ein Jahr für die eigentliche Realisierung.“ Die Neueröffnung peilt das Unternehmen für den Herbst 2024 an.

Der Investor: 1,6 Mio. Quadratmeter Mietfläche im Bestand Die Jupiter Weimar GmbH gehört zur Saller Gruppe, ein 1981 gegründetes Familienunternehmen, das gewerbliche Immobilien plant, baut und langfristig vermietet. Die Gruppe mit Hauptsitz in Weimar ist in Deutschland, Polen, Tschechien und der Slowakei tätig. Sie besitzt Handelszentren vom kleinen Discounter bis zum großen Einkaufszentrum, Bürogebäude, aber auch Freizeitzentren. 1,6 Millionen Quadratmeter Mietfläche im Bestand gibt die Gruppe für Ende 2019 an, davon mehr als 850.000 Quadratmeter in Deutschland. Dazu gehört unter anderem der 159 Meter hohe Jentower, ein Geschäfts- und Bürogebäude in Jena, die Einkaufszentren Weimar Atrium in Weimar (Thüringen) oder die Schlüterhallen in Freising (Bayern). Mit der „Galeria Ostrovia“ im polnischen Ostrow hat das Unternehmen ein Einkaufszentrum mit über 100 Geschäften im Bestand.

„Wir wollen alles tun, was wir können, damit das Unternehmen seine Planung schnell durchführen kann“, sagt Ricklings Bürgermeister Keno Jantzen. Ein Nahversorgungszentrum wäre ein großer Gewinn für die Gemeinde mit etwa 3200 Einwohnern. Bisher müssen diese in umliegende Orte fahren für ihre Einkäufe – nach Trappenkamp oder Wahlstedt. In Rickling gibt es lediglich einen kleinen Laden mit weniger als 100 Quadratmetern Fläche. Interessant wäre die Neuansiedlung eines Supermarkts an der B205 wohl auch für die 1200 Mitarbeitenden des Landesvereins, die dann auf dem Heimweg in Rickling einkaufen könnten, so Jantzen.

Mögliches Problem: Zufahrt in der Zufahrt zur B205

Interessant wird die Planung einer Zufahrt zum geplanten Versorgungszentrum. Die potenzielle Baufläche ist umrahmt von der Bundesstraße im Norden, einer Brücke im Osten als Verlängerung der Dorfstraße durch Rickling und einer langen Zu- und Abfahrt von der B205, die südlich im Bogen um das Gelände führt. In der Verbindung zwischen Zu- und Abfahrt zur Bundesstraße mit der Dorfstraße durch Rickling führt bisher ein schmaler Weg auf die Koppel, auf der der Supermarkt entstehen soll. Ob dieser aber geeignet ist, um dort ein Einkaufszentrum zu bedienen?

„In der Zufahrt müsste wahrscheinlich eine Abbiegespur gebaut werden. Lang genug ist die Straße ja“, ist Bürgermeister Jantzen zuversichtlich. Das sei Sache des Investors. Dieser ist jetzt dran, eine Entwurfsplanung zu erarbeiten.