Rickling

Rickling will unabhängiger werden von den größeren Orten im Umland – Trappenkamp, Wahlstedt oder Neumünster. „Für fast jeden Einkauf muss man in einen Nachbarort fahren“, sagt Keno Jantzen, Bürgermeister in Rickling. Deshalb bemüht sich die Gemeinde schon seit einigen Jahren um einen Investor, der einen Supermarkt im Ort baut. Jetzt gibt es eine konkrete Anfrage und einen möglichen Standort.

Investor möchte Supermarkt in Rickling bauen

„Es gibt eine Anfrage von einer Immobilienfirma, die bereits mehrere Objekte gebaut hat und diese dann an verschiedene Supermarkt-Ketten vermietet“, sagt Keno Jantzen, nennt aber keine Namen. Aber einen konkreten Standort gibt es bereits: auf dem Dreiecksgrundstück an der Auffahrt auf die Bundesstraße 205 am Ortsausgang von Rickling.

An der Auffahrt zur B205 in Rickling ist ein Nahversorgungszentrum geplant. Quelle: Nadine Materne

Derzeit befinden sich einige Bäume und Koppeln auf dem Gelände. Ein Anhänger steht auf der Wiese mit einer Plane, die eine mögliche Gewerbefläche bewirbt.

„Das sind zwei Flurstücke“, sagt Keno Jantzen, beide seien für den Investor interessant, um dort ein Nahversorgungszentrum zu bauen für Rickling. Im Bauausschuss der Gemeinde am Mittwoch, 24. November, ab 20 Uhr im Markttreff Alte Schule, soll die Anfrage erstmals öffentlich beraten werden.

Möglicher Standort für Supermarkt an der B 205

Die Änderung des Flächennutzungsplans für das Areal südlich der B205 zwischen Auffahrt und der Kreisstraße 52 Richtung Gönnebek und Trappenkamp soll auf den Weg gebracht werden, sowie ein vorhabenbezogener Bebauungsplan. Es geht auch um den Abschluss eines städtebaulichen Vertrags, in dem unter anderem die Kostenübernahme für die Planung geregelt wird – die soll der Investor tragen. Ein übliches Prozedere.

Knapp 3200 Einwohner zählte die Gemeinde. Bisher gibt es lediglich einen kleinen Einkaufsladen mit deutlich unter 100 Quadratmetern. „Die Möglichkeiten sind stark begrenzt“, sagt Keno Jantzen. Die Gemeinde brauche wieder mehr Infrastruktur. In den vergangenen Jahren musste Rickling eher Abwanderungen verkraften: Die Apotheke im Ort wurde geschlossen, die Banken haben sich zurückgezogen, im Sommer 2020 wurde dann auch noch der letzte Geldautomat abgebaut.

Supermarkt als Lösung für Bargeldversorgung

Mit einem Nahversorgungszentrum verbindet sich auch die Hoffnung, die Bargeldversorgung zurückzuholen in den Ort. „Die meisten Supermärkte bieten inzwischen Cashback an“, weiß Jantzen. Die Kunden können an der Kasse mit der Karte zahlen und sich gleichzeitig Bargeld auszahlen lassen.

Wie groß der Markt an der B205 werden soll, kann Jantzen noch nicht sagen. „Ob 800 oder eher 1200 Quadratmeter, das weiß ich nicht. Aber es soll ein vollwertiger Supermarkt werden.“ Der Bürgermeister dämpft aber allzu hohe Erwartungen: „Wir stehen noch ganz am Anfang der Planung.“

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Umsetzung wird eher zwei Jahre als wenige Monate dauern. Zunächst müsse etwa geklärt werden, ob ein Supermarkt auf dem Areal möglich ist. Nach ersten Abstimmungen mit dem Kreis gebe es aber positive Signale.

Auch die Gemeinde müsse den Planungen natürlich erst einmal zustimmen, betont Jantzen. Er kann sich allerdings kaum vorstellen, dass es hier Widerstand geben wird: „Wir wollen das schon so lange.“