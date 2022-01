Bad Swgeberg

Was hatte der Unbekannte vor, der am Silvesterabend gegen 19.30 Uhr versuchte, die Sicherheitsanlagen um die Synagoge am Jean-Labowsky-Weg zu überwinden? Diese Frage stellt sich nicht nur die Jüdische Gemeinde in Bad Segeberg, sondern auch der Staatsschutz. Der Mann war von einem Bewohner des Gebäudes überrascht und dadurch offenbar vertrieben worden.

Offiziell gibt es zu dem Zwischenfall bislang keine Informationen. Auch der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde in der Kreisstadt, Walter Blender, wollte sich auf Nachfrage nicht näher dazu äußern. Er dementierte allerdings auch nicht Informationen von KN-Online und Segeberger Zeitung, dass sowohl die Gemeinde selbst als auch die Ermittlungsbehörden davon ausgehen, dass es sich um die „Vorbereitungshandlung oder den Versuch einer schweren antisemitischen Straftat“ handeln könnte. Sowohl die für solche Taten zuständige Staatsanwaltschaft in Schleswig als auch der Staatsschutz sind demnach bereits vor Ort gewesen.

Überwachungsvideo der Synagoge wird ausgewertet

Vieles könnte jetzt von der Auswertung eines Überwachungsvideos abhängen, das den gesamten Vorfall zeigen soll. Darauf zu sehen ist, wie der Unbekannte sich dem hinteren Teil des Pfeifengrundstücks von der Kurhausstraße aus nähert und eine Kiste auspackt. Über deren Inhalt ist nichts bekannt. Anschließend soll er seine Jacke ausgezogen und sie so über den Stacheldraht gelegt haben, dass er unverletzt über ihn hätte hinwegsteigen können.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In diesem Moment kommt ein älterer Bewohner ins Spiel, der mit seiner Frau in dem Gebäude lebt und hin und wieder nach dem Rechten schaut. Von der Begegnung überrascht, suchte der mögliche Eindringling das Weite. Die Jüdische Gemeinde hat den Vorgang umgehend der Zentralstelle zur Meldung aller antisemitischen Vorfälle in Schleswig-Holstein bekannt gemacht.

Anlage in Bad Segeberg für über 100.000 Euro aufgerüstet

„Offenbar sind der Stacheldraht und die übrigen Sicherungsmaßnahmen absolut notwendig gewesen“, sagte Blender. Die Anlage war auf Drängen des Landeskriminalamtes vor einigen Monaten für über 100.000 Euro extrem aufgerüstet worden, als sich die Bedrohungseinschätzung der Sicherheitsbehörden massiv negativ veränderte. Die Jüdische Gemeinde in der Kreisstadt hatte sich nie abschotten wollen, war immer offen und gesprächsbereit gewesen.

Der Kindergarten in der 2007 eingeweihten Synagoge Mischkan HaZafon (Synagoge des Nordens), der seinerzeit ebenfalls aus Sicherheitsgründen ausziehen musste, stand auch Mädchen und Jungen anderer Konfessionen offen.

Wie ernst der Vorfall intern genommen wird, zeigt noch ein weiterer Aspekt: Schleswig-Holsteins Landesbeauftragter für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus, der frühere Ministerpräsident Peter Harry Carstensen, will nach Informationen von KN-Online ebenfalls nach Bad Segeberg kommen und sich vor Ort ein Bild machen.