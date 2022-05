Kaltenkirchen

Um die 1000 Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 17 Jahre werden vom 3. bis 6. Juni auf dem Festplatz in Kaltenkirchen ihre Zelte aufschlagen und für viel Leben in Kaltenkirchen sorgen. Das Technische Hilfswerk (THW) Kaltenkirchen stellt in diesem Jahr das Länderjugendlager der Bundesländer Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern auf die Beine.

Die Organisation ist gewaltig, sagt Mirco Grönwoldt vom THW. „Das schafft nicht jeder“, ist er sich sicher. Und genauso überzeugt ist er, dass die Kaltenkirchener das hinbekommen. Zwei Jahre war dieses Treffen der jungen THW-Mitglieder ausgefallen. Die Corona-Pandemie hatte die Großveranstaltung unmöglich gemacht. Nun soll es aber wieder losgehen.

„Normalerweise kommen bis zu 800 Menschen zum Länderjugendlager“, erzählt Grönwoldt. Er rechnet aber mit mehr Anmeldungen. Reihum findet das Jugendlager immer in einem anderen der drei beteiligten Bundesländer statt. Alle Vorarbeit wird von Ehrenamtlichen übernommen. Das sind laut Kaltenkirchener THW-Chef insgesamt Einsatzstunden im vierstelligen Bereich.

Das Technische Hilfswerk sorgt alleine mit bis zu 40 Köchen dafür, dass alle Teilnehmenden abends satt in ihr Zelt marschieren können. Außerdem werden Sanitärcontainer aufgestellt und ein umfangreiches Programm ist gerade in der Planung. „Die Kinder und Jugendlichen können an verschiedenen Workshops teilnehmen“, sagt Mirco Grönwoldt. Unter anderem Floßbau, Kanutour, Schnuppertauchen und viele andere Aktionen werden vorbereitet. Von der Holstentherme, die ganz in der Nachbarschaft des Festplatzes zu finden ist, gibt es Sonderkonditionen fürs Freibad. Ziel ist es zudem, dass alle sich mal wieder treffen und kennen lernen.

Sponsoren für Länderjugendlager in Kaltenkirchen gesucht

Finanziert wird das Länderjugendlager durch Teilnehmerbeiträge, die die Mädchen und Jungen bezahlen müssen. Um die finanzielle Belastung der Jugendlichen so gering wie möglich zu halten, gibt es unter anderem Zuschüsse der jeweiligen THW-Helfervereinigungen. Unerlässlich, so Mirco Grönwoldt, sind allerdings Sponsoren.

Andreas Findeisen, Chef des Famila-Marktes im Ohland-Park, hat eine besondere Beziehung zum Technischen Hilfswerk. Als es die Impfstelle im leerstehenden Aldi-Markt gab, hat das THW Kaltenkirchen mit ihrem Einsatz den Ablauf beim Impfen vereinfacht. Als Dankeschön an die Helfervereinigung gab es von Findeisen 3750 Euro aus einer Oster-Versteigerungs-Aktion bei Famila. Der komplette Erlös ging ans THW.

Famila Kaltenkirchen gibt Sachspenden für das Jugendlager

„Durch diese Spende können die Beiträge für das Länderjugendlager auf dem Niveau von 2019 gehalten werden. Ursprünglich stand im Raum, dass die Teilnahmebeiträge erhöht werden müssen“, sagt Grönwoldt. Famila wird sich außerdem mit Sachspenden am Länderjugendlager beteiligen. „Wir haben schon eine lange Liste“, sagt Findeisen.

„Das THW Kaltenkirchen war eine große Stütze, als es darum ging, das Impfzentrum im Ohlandpark zu betreiben“, sagt Andreas Findeisen, Warenhausleiter Famila Kaltenkirchen. „Daher war es für uns selbstverständlich, den Nachwuchs des THW zu unterstützen. Gerade auch, weil es in Kaltenkirchen stattfindet und die Jugendlichen während der Corona-Pandemie über die Maße belastet wurden.“

Bereits am 1. Juni beginnt der Aufbau des Länderjugendlagers der THW-Jugend auf dem Festplatz in Kaltenkirchen. Am 3. Juni ist die Anreise der knapp 1000 Junghelferinnen und Junghelfer. Weitere Sponsoren sind willkommen und können sich unter Telefon 04191/954060 ans THW im Porschering 7 wenden.