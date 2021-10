Bad Bramstedt

Die Tafel Bad Bramstedt hat ihren Plan, in modernere Räume zu ziehen, aufgegeben. Sie hat mit dem Vermieter ihres Sitzes in der Kantstraße einen neuen Mietvertrag mit einer zehnjährigen Laufzeit abgeschlossen. Nun erhofft sich der Vereinsvorstand Unterstützung von der Stadt und dem Amt Bad Bramstedt-Land bei der Sanierung des Ladens. Zunächst soll allerdings eine Heizung eingebaut werden. „Viele unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind schon über 70 Jahre alt“, sagt die zweite Vorsitzende des Tafel-Vereins, Jutta Neu. „Ihnen ist ein weiterer Winter in den Räumen nicht mehr zuzumuten.“

Der Tafel-Laden in der Kantstraße befindet sich in einem 1951 gebauten Haus. Der kleine Lebensmittelladen diente einst der Nahversorgung des nach dem Krieg mit Marshallplan-Mitteln entstandenen neuen Wohnviertels. Bis in die 90er Jahre hinein gab es dort das Lebensmittelgeschäft „Ihre Kette“. Danach war es für einige Zeit eine Brötchen-Verkaufsstelle, betrieben durch die damals verbreiteten Ich-AGs. 2005 zog schließlich die Tafel ein. Doch saniert wurde die Immobilie nie. Früher gab es stromfressende Nachtspeicherheizungen, heute zwei Elektroradiatoren. „Die benutzen wir aber nicht, der Strom ist einfach zu teuer“, sagt Andreas Rohlfing, erster Vorsitzender des Tafel-Vereins.

Im Winter ist es im Laden bitterkalt

Im Winter ist es dort bitterkalt. Deshalb, aber auch wegen des schlechten Zustands der Immobilie, hatte die Tafel seit vielen Jahren schon nach einer geeigneteren Bleibe gesucht. Doch es fand sich nichts. Entweder war die Miete zu hoch, das Gebäude war nicht behindertengerecht oder die Rettungswege fehlten. Am Ende musste der Vereinsvorstand akzeptieren, dass es keine neuen Geschäftsräume für die Tafel geben wird. „Wir haben daraufhin unseren Mietvertrag um zehn Jahre verlängert“, erklärte Rohlfing. Die Miete sei niedrig, sodass die ausschließlich von Spenden und Sponsoren lebende Tafel sie bezahlen könne. Der Nachteil daran: Der Eigentümer will das Gebäude nicht auf eigene Kosten sanieren. Deshalb will die Tafel das nun selbst übernehmen.

60 Helfer sorgen für den Tafelbetrieb Die Tafel Bad Bramstedt ist 2005 als Verein gegründet worden. Sie arbeitet ausschließlich ehrenamtlich und finanziert sich aus Spenden und durch Sponsoren (Spendenkonto: VR Bank in Holstein, IBAN: DE26 2219 1405 0063 9953 30, BIC: GENODEF1PIN). Miete und Betriebskosten des Tafelladens in der Kantstraße müssen davon bestritten werden. Außerdem hat die Tafel einen Transporter und einen Kombi für die Abholung der Waren. Diese kommen von allen Lebensmittelmärkten in Bad Bramstedt und der Region. In Bad Bramstedt ist immer dienstags Ausgabetag, in der Nebenstelle Großenaspe freitags. Dann kommen bis zu 100 Kunden. Wer nicht kommen kann, dem werden die Waren auch gebracht. So werden rund 500 Menschen kostenlos mit Lebensmitteln und Artikeln des täglichen Bedarfs in Bad Bramstedt und dem Umland versorgt. Rund 60 ehrenamtliche Helfer und Helferinnen, die aber nicht alle gleichzeitig im Einsatz sind, sorgen für einen reibungslosen Ablauf. Die Dienste der Tafel können alle Menschen in Anspruch nehmen, die ein geringes Einkommen haben, von Arbeitslosengeld leben oder eine kleine Rente bekommen.

„Wir werden den Laden komplett entkernen. Der Fußboden muss erneuert werden, und die Fenster sollen moderne Scheiben bekommen“, berichtet der Vorsitzende. Das Gebäude hat zurzeit nur Einfach-Verglasung. Das Schaufenster soll zudem verkleinert werden. „Das brauchen wir ja nicht“, so Rohlfing.

Weg zum Tafelladen wird gepflastert

Die Warenanlieferung wird künftig von der Rückseite aus erfolgen. Der Weg dorthin wird gepflastert, ebenso der Platz vor dem Laden. „Auf dem holprigen Pflaster kippen uns sonst leicht mal die Wagen um“, sagt Torsten Maeder, der als Beifahrer die Waren bei den Geschäften mit abholt.

Rund 90.000 Euro soll die Modernisierung kosten. „Wir hoffen, dass sich die Stadt daran beteiligt“, erklärte Jutta Neu. Das Geld soll nicht in den Bestandserhalt der Immobilie fließen – das wäre Aufgabe des Vermieters – sondern nur in den Tafelladen selbst. Der Antrag ist im Rathaus bereits eingereicht. Ein Betrag, wie hoch der Zuschuss ausfallen soll, ist darin nicht genannt. Im Frühjahr soll mit den Arbeiten begonnen werden.

Schon in den nächsten Wochen soll aber eine Gasheizung installiert werden, um nicht noch einen Winter frieren zu müssen. Der Heizungsbaubetrieb Thiel aus Boostedt will das zum Selbstkostenpreis übernehmen. Auch hierfür hofft die Tafel auf einen Zuschuss von der Stadt und dem Amt Bad Bramstedt-Land. In der kommenden Woche wird darüber im städtischen Sozialausschuss entschieden.

Gasleitung muss noch gelegt werden

Bisher gibt es allerdings noch nicht einmal eine Gasleitung zu dem Haus. Vorsitzender Rohlfing muss nun erst klären, wo die Stadtwerke den Gasanschluss verlegen können. „Das Haus ist von 1951, alte Pläne gibt es nicht mehr“, sagt er.

Mit der Renovierung soll auch das kleine Tafel-Café instandgesetzt werden. Bevor Corona ausbrach, konnten sich die Tafelkunden hier in dem Nebenraum dienstags während der Öffnungszeit aufhalten, klönen und einen Kaffee trinken. „Viele unserer Kunden leben alleine und freuen sich, wenn sie jemanden zum Reden haben“, weiß Rohlfing.