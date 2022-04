Bad Bramstedt

„Wir haben uns im Team mal an die eigene Nase gefasst und mussten uns eingestehen, dass das Kulturgut Literatur bei uns in der Vergangenheit etwas zu kurz gekommen ist“, erklärt Jennifer Jagusch, Mitarbeiterin im „Amt zum Glück“. „Dabei haben Bücher uns gerade in den letzten beiden Jahren doch so viel gegeben, um zumindest gedanklich auf Reisen zu gehen.“

Um diesen Nachholbedarf auszugleichen, fasst das Team des Veranstaltungs- und Kulturbüros der Stadt Bad Bramstedt den Sonnabend, 23. April, ins Auge. Der Welttag des Buches ist seit 1995 ein von der UNESCO weltweit eingerichteter Aktionstag für das Lesen, für Bücher, für die Kultur des geschriebenen Wortes und auch für die Rechte ihrer Autoren.

Anlässlich dieses kulturellen Feiertages entwickelte das Team ein Programm rund um die Literatur. In das Konzept mit einbezogen wurden die ansässigen Buchhandlungen Findefuxx und Buch & Medien sowie die Stadtbücherei Bad Bramstedt.

Buchläden und Stadtbücherei Bad Bramstedt sind beteiligt

„Wir werden über den Tag verteilt an unterschiedlichen Standorten in der Stadt kostenlose Lesungen anbieten, sodass jeder theoretisch auch jede Lesung besuchen kann“, merkt Jennifer Jagusch an. „Das Programm bietet für jede Altersgruppe etwas, auch die Themen haben wir versucht, breit aufzustellen.“

Der Bad Bramstedter Buchtag am 23. April beginnt um 11 Uhr im Schlosssaal. Hier hat das Team in Zusammenarbeit mit der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft eine Tandem-Lesung organisiert. In Ukrainisch und auf Deutsch wird wechselweise ein Buchauszug vorgetragen, der vor allem Familien ansprechen soll. Durch das zweisprachige Angebot soll die Veranstaltung auch die Begegnung zwischen den Bad Bramstedtern und den ukrainischen Familien ermöglichen.

Ab 14 Uhr liest dann Bürgermeisterin Verena Jeske in der Stadtbücherei aus einem Kinderbuch vor. Büchereileiterin Anna-Maria Stenzel bereitet für die kleinen Gäste einen Raum mit Hockern und Sitzkissen vor.

Geschichten und Fotos von Karl Lagerfeld

An diese Lesung anschließend öffnet der Schlosssaal um 16 Uhr erneut seine Türen. Unter dem Titel „Das Glück unserer Zeit“ erzählt die Autorin Heike Koschyk über die Geschichte der Familie Lagerfeld und ihre Zeit in Bad Bramstedt. Die gebürtige New Yorkerin begleitet ihren Vortrag mit einer Fotostrecke. Manche Aufnahme wird dem einen oder anderen Bad Bramstedter vielleicht bekannt vorkommen.

Ab 20 Uhr findet der Bad Bramstedter Buchtag dann seinen Abschluss im Foyer des Kurhaustheaters. Julia Jorch war lange Pressesprecherin der Grünen auf Bundesebene und berichtet in ihrem Buch „Schlaflos im Shitstorm“ auf lockere Art und Weise über die Fallstricke in der Politik im Spannungsfeld zwischen Sachlichkeit, Macht und öffentlicher Wahrnehmung. Kleine Einspieler aus ihrer Zeit in der Politik werden während der Lesung per Beamer eingespielt. Im Anschluss daran steht Julia Jorch für Fragen rund um Politik und Presse zur Verfügung.

„Wir freuen uns auf einen interessanten und unterhaltsamen Tag – nicht nur auf die Lesungen, sondern auch auf die Gespräche und Begegnungen mit vielen unterschiedlichen Menschen aus unserer Stadt“, erklärt Jennifer Jagusch.