Die Taxibranche im Kreis Segeberg ist in Aufruhr. Unternehmer klagen über hohe Kosten, streiten untereinander über mögliche Preiserhöhungen. Der Kreis müsste sie genehmigen, hält sich allerdings bedeckt. Und für Getuschel sorgen die Teilübernahme einer Taxifirma durch eine andere und laufende Gerichtsverfahren.

Uneins waren sich die Taxibetriebe schon in den Vorjahren gewesen, wenn es darum ging, ob, und wenn ja, wie stark die Taxipreise steigen sollten. Die eine Seite sagte, damit verschrecke man Kunden. Die anderen behaupteten, der Kostendruck lasse keine Wahl. Diese Diskussion scheint erneut zu laufen, aber offen darüber reden will nicht jeder – und sie wird auch noch von anderen Streitigkeiten überlagert.

Taxipreise im Kreis Segeberg zuletzt vor zwei Jahren erhöht

Im Kreis Segeberg waren die Tarife zuletzt 2015 und 2020 erhöht worden. Der Grundpreis liegt bei 3,60 Euro. Montag bis Sonnabend von 6 bis bis 22 Uhr werden 2 Euro pro Kilometer Fahrt für den Kunden fällig, außerhalb dieser Zeit 2,10 Euro pro Kilometer. Wer eine Tour nach einem Ort außerhalb des Kreises bucht, kann mit dem Taxiunternehmern den Preis frei vereinbaren.

Bei Taxifahrten läuft nicht immer alles glatt Lutz Frank vom Ihlsee-Restaurant in Bad Segeberg arbeitet mit zwei Taxi-Unternehmen zusammen. „Es hat über Jahre super geklappt, beide sind sehr zuverlässig. Allerdings bemerken wir jetzt, dass weniger Taxis bei beiden Unternehmen auf Tour sind und dadurch unsere Gäste doch länger warten müssen.“ Die Antwort der Taxifahrer sei: „Wir können da auch nichts für!“ Frank hofft für die Hochzeitssaison, dass sich die Lage wieder bessert. Ein Diskothekenbetreiber aus dem Kreis Segeberg berichtet, dass er die Kooperation mit einem Taxiunternehmen beendet und sich eine neue Firma gesucht habe. Vor allem junge Frauen hätten sich über waghalsige Fahrweisen und andere „besorgniserregende Zwischenfälle“ beklagt. Die Disco-Gäste sind meist jung, sagt der Geschäftsmann, und auf deren sichere An- und Abreise würden die Eltern viel Wert legen. Die Segeberger Kliniken mit Sitz in Bad Segeberg zeigen sich zufrieden. „Mit den ortsansässigen Taxiunternehmen kooperieren wir gut“, sagt Lea Petzold von der Marketingabteilung, „die Beförderung unserer Patienten funktioniert nach unserer Kenntnis reibungslos.“

„Ich habe Taxiunternehmen in diesen Tagen zu einem Treffen eingeladen“, sagt Hans-Werner Süfke aus Kaltenkirchen. Er betreibt rund 20 Taxen und ist im Landesverband für das Taxi- und Mietwagengewerbe Obmann für den Kreis Segeberg. Dann solle über die Preisoffensive beraten werden.

Taxiunternehmen: Erhöhung von rund 15 Prozent im Gespräch

Süfke geht von einer Erhöhung von 15 bis 18 Prozent aus, die beim Kreis gewünscht werden soll. „Die Energiekosten sind gestiegen.“ Ab Oktober werde der Mindestlohn auf 12 Euro angehoben. Und auch die jährliche Kontrolle der Taxameter im Eichamt sei teurer geworden, der Preis von 67 Euro auf 87 Euro geklettert.

„Und zwei Jahre lang war wegen der Coronazeit an Wochenenden nichts los.“ Die Diskotheken etwa seien geschlossen gewesen. „Da war Null.“ Selbst bei den Krankenfahrten habe es Einbußen gegeben.

Taxi-Geschäft läuft noch nicht wie vor Coronazeit

Patienten werden per Taxi zu einer Chemotherapie, Bestrahlung, Dialyse oder Kliniken gefahren oder Menschen mit Behinderungen transportiert. „Das macht etwa 70 Prozent unseres Umsatzes aus“, sagt Süfke, der rund 20 Taxen betreibt, von 206 Taxen kreisweit. Bei den Verträgen mit den Krankenkassen, die die Fahrten zahlen, gebe es Rabatte zwischen 20 und 30 Prozent.

„Seit drei Wochen läuft das Geschäft wieder besser“, sagt Süfke. „Aber noch nicht so wie vorher.“

Taxiunternehmer drückt aufs Tempo

Markus Seiffert vom gleichnamigen Unternehmen in Bad Segeberg ist ähnlicher Meinung. Die Kosten seien gestiegen. „Die Erhöhung muss kommen!“ Seiffert gehört dem Landesvorstand des Fachverbandes an. Und der habe einen Staffeltarif vorgeschlagen, sagt Seiffert. Kurzfahrten würden deutlich teurer.

Die Zeit dränge. Denn die Kreisbehörde müsste eine Anhörungsrunde starten, die Kreispolitik noch beraten. „Das dauert ein gutes halbes Jahr.“ Wichtig sei eine Preiserhöhung auch, weil sich daran auch die Krankenkassen für die Verträge zu Krankenfahrten orientieren würden.

Um über die Runden zu kommen, mache seine Firma auch bei längeren Fahrten derzeit keine Pauschalpreise mehr mit den Kunden ab. Auch auf der Fahrt zum Flughafen Hamburg etwa laufe der Taxameter.

Taxipreise dürfen nicht über- und nicht unterschritten werden

Der Vorschlag des Landesverbandes gefällt Süfke aber nicht. „Die Erhöhung ist zu gering.“ Von 21 Mitgliedsbetrieben im Kreis hätten dem Vorschlag nur sieben zugestimmt. Süfke geht jetzt eigene Wege, will in eigener Runde mit den Segeberger Unternehmen beraten und den Kreis herantreten.

Die Kreisverwaltung müsste die „Kreisverordnung über Beförderungsentgelte für den Gelegenheitsverkehr mit Taxen im Kreis Segeberg“ ändern. Darin festgelegt sind Beförderungsentgelte, die laut Verordnung „weder über- noch unterschritten werden dürfen“.

Kreisverkehrsaufsicht prüft bereits ersten Preisvorschlag

Kreissprecherin Sabrina Müller bestätigt, dass schon ein Vorschlag auf Erhöhung des Taxitarifs vorliegt. Von wem und mit welchen Preisvorstellungen, will sie nicht sagen. „Eine Benennung konkreter Zahlen könnte zu falschen Erwartungen führen und Unternehmen und Kundschaft verunsichern.“

Der Kreisverkehrsaufsicht prüfe, ob die bisherigen Tarife auskömmlich seien. Im Antrag werde auf gestiegene Kosten für Löhne, Kraftstoffe und Neuwagen hingewiesen. „Die Prüfung läuft noch“, sagt Müller, „und das Ergebnis ist offen.“

Viele Diskussionen unter den Taxiunternehmen

Abgesehen vom Streit über die Höhe der Preissteigerungen gibt es Unruhe unter den Unternehmen. Manche äußern sich nur hinter vorgehaltener Hand, wollen ungenannt bleiben. Da werden gegeneinander Vorwürfe erhoben, von „Futterneid“ ist die Rede, geht es um Geheimnistuerei und neue Allianzen.

Ein heiß diskutiertes Thema: Taxiunternehmer Hans-Werner Süfke aus Kaltenkirchen bestätigt auf Nachfrage, dass er derzeit 14 Taxen einer Firma aus Bad Segeberg übernommen habe, aber nur für Krankenfahrten, nicht für den herkömmlichen Taxiverkehr.

Harte Bandagen und Gerichtsverhandlungen

Der Hintergrund: Angeblich, so das Branchengeflüster, soll die Konkurrenz der besagten Bad Segeberger Firma der Kreisaufsichtsbehörde den Hinweis gegeben habe, dass die ihren Dienstsitz gar nicht in der Stadt, sondern andernorts habe.

Der Kreis hat dem Unternehmer die Genehmigung entzogen, der Fall landete vor dem Verwaltungsgericht Schleswig, bestätigt eine Gerichtssprecherin. Die Verhandlung endete teilweise mit Erfolg für den Unternehmer, teilweise aber auch mit Misserfolg. Ein Kernpunkt ist, ob der Kreis den Unternehmer als nicht mehr „ausreichend zuverlässig“ einstufen darf oder nicht. Nun geht es möglicherweise in die Berufung. Der Unternehmer selbst wollte sich nicht äußern.

Kraftstoffpreise setzen Taxiunternehmen zu

In der Branche wird also offenbar mit harten Bandagen gekämpft. Unterdessen leiden alle Taxibetriebe unter steigenden Kraftstoffpreisen. Süfke drückt in seinem großen Betrieb deshalb auf die Kostenbremse. „Unsere Fahrer sollen nur noch vorausschauend fahren“, also nicht abrupt anfahren und abbremsen.

Das senke den Kraftstoffverbrauch. „Und auf Autobahnen dürfen sie nur noch maximal 100 km/h fahren“, sagt Süfke. Nur beim Überholen von Lkw dürfe das Gaspedal mal etwas gedrückt werden. Der Erfolg: „Damit kommen wir auf einen Dieselverbrauch von unter fünf Litern pro 100 Kilometer.“