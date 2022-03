Nicht nur Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine haben fliehen müssen, landen in der Landesunterkunft im Levo-Park: Viele von ihnen haben ihre Haustiere nicht zurücklassen wollen. Und auch diese werden in Bad Segeberg versorgt, insbesondere durch den Tierschutzverein, der dadurch aber vor zusätzliche Herausforderungen gestellt wird.