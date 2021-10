Henstedt-Ulzburg

Als kleiner Junge konnte Tim Büchler nur oft und gern Fußball spielen, weil er Mitspieler hatte. Dazu Trainer, die ihm beibrachten, wie man mit dem Ball umgeht. Weil es Schiedsrichter gab, die seine Spiele pfiffen. Und weil seine Eltern ihn zum Training fuhren und bei den Spielen anfeuerten. „All diese Menschen haben mich dazu animiert, dem Fußballsport etwas zurückzugeben und ehrenamtlich tätig zu sein“, sagt Tim Büchler. Der 21-Jährige vom SV Henstedt-Ulzburg wurde für sein Engagement als einer von vier Preisträgern mit dem Young Stars-Ehrenamtspreis des Fußball-Landesverbandes (SHFV) ausgezeichnet.

„Sportvereine leben vom Ehrenamt. Wir sind stolz und glücklich, einen so engagierten jungen Menschen wie Tim in unseren Reihen zu haben“, sagt SVHU-Fußballchef Sebastian Günther. „Mit seiner unvergleichlichen Art, seinem Humor, dem Einsatz und dem fußballerischen Talent bereichert er den SV Henstedt-Ulzburg jeden Tag.“

Schiedsrichter, Trainer und vieles mehr

2005 begann der Henstedt-Ulzburger Büchler beim SVHU-Vorgängerverein FC Union Ulzburg zu kicken. Zehn Jahre später legte er seine Schiedsrichter-Prüfung ab. Im Laufe der Zeit kamen weitere Jobs wie Trainer (seit 2017), Verantwortlicher für den Social Media-Bereich (2018) und Pressewart (2020) hinzu.

„Das, was man abseits des Platzes erreichen kann, ist viel wichtiger als die Ergebnisse im Spiel“, sagt Büchler, der die C-Junioren des SVHU trainiert. „Ich habe bisher niemanden finden können, der mich für meine Arbeit als Trainer, Schiedsrichter oder Pressewart großzügig bezahlen würde. Doch das ist nicht schlimm. Denn auch, wenn meine Ehrenämter gar nicht oder nur spärlich bezahlt werden, bereichern sie mich persönlich ungemein.“

Die persönliche Entwicklung, die er dank des Fußballsports genommen habe, ließe sich in Geld kaum aufwiegen. „Ob die Teamfähigkeit als Spieler, Durchsetzungsvermögen als Schiedsrichter oder Motivationsfähigkeit als Trainer, das alles hilft mir auch abseits des Feldes, sowohl im Privatleben als auch im Studium und im Beruf.“

Kritik an der Verlosung des Geldpreises

Die Auszeichnung, so Büchner, motiviere ihn, „auch in Zukunft Ehrenämter zu übernehmen und so weiterhin einen kleinen Teil zu einer Gesellschaft beizutragen, in der ich selbst gerne leben möchte“. Vom SHFV erhielt er eine Uhr mit DFB-Logo, einen Blumenstrauß und einen Regenschirm. Das der Geldpreis in Höhe von 1000 Euro unter den vier Gewinnern verlost wurde, missfiel Büchler. „Das hätte ich wahrscheinlich anders gemacht“, betont der Henstedt-Ulzburger. „Jetzt hat ein Gewinner alles bekommen. Hätte man die Summe geteilt, hätte jeder der Young Stars 250 Euro erhalten.“ Sinnlos verprasst hätte er seinen Anteil nicht. Stattdessen hätte er das Geld in sein Ehrenamt gesteckt: „Für 250 Euro gibt es schon ein paar Trainingsbälle für die Nachwuchskicker.“