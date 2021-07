Nils Hoffmann ist genauso erschüttert wie viele Menschen über die Bilder aus den Hochwassergebieten – und will helfen. Der Tischlermeister aus Nahe hat eine Spendenaktion auf die Beine für Handwerker gestellt. Auch die Feuerwehr Henstedt-Ulzburg sammelt Sachspenden.

Von Nicole Scholmann