Kaltenkirchen

Neun Kunstwerke schmücken derzeit das Kaltenkirchener Rathaus. Die Ausstellung befindet sich in der ersten Etage im Foyer vor dem Magistratssaal. Mitten im Raum steht eine Figur in lebensechter Größe aus Pappmaché, Draht und Beton: Die japanische Manga-Figur „Karma Akabane“ mit auffallend roten Haaren. Als geheimer Killer versteckt er ein Messer hinter seinem Rücken.

Erschaffen wurde diese Figur von zwei Schülern der Flexklasse C der Gemeinschaftsschule am Marschweg. Nele Altenhöner und Maximilian Runge sind zwei von neun Schülerinnen und Schülern, die freiwillig an dem Pilotprojekt „CULT – Forschendes Lernen mit Kunst“ der Lichtwark Gesellschaft Hamburg teilgenommen haben. Und das mitten in den Vorbereitungen zum Schulabschluss.

Gemeinsam mit Janina Santamarina aus Hamburg haben die Jugendlichen eigene Ideen entwickelt und verwirklicht. Die freischaffende Künstlerin führte sie dabei mit ihrer Art des kreativen Arbeitens mit Skizzenbüchern an die Aufgaben heran. Das gab den Teilnehmenden Struktur und gleichzeitig auch die Freiheit, alles an Gedanken, Ideen und Vorstellungen zu hinterfragen, zu behalten oder zu verwerfen. Es entwickelten sich unterschiedliche Lösungen für die Gestaltung der zu bauenden Objekte. Zu den künstlerischen Materialien gehörten Pappen, Draht, Pappmaché und sogar Beton.

Kunst ohne Bewertung stärkt das Selbstbewusstsein

„Es sollte auf jeden Fall eine Großplastik dabei sein. Das war mein Wunsch. Das hat die Teilnehmenden zuerst etwas eingeschüchtert“, erzählt die Künstlerin bei der Ausstellungseröffnung im Rathaus: „Aber dann waren sie begeistert davon.“ Und es entstanden neben Karma Akabane sogar mehrere Großplastiken: Ein Todesstern (Star Wars), ein Kunai (japanisches Messer) und ein Dinosaurier. Ein übergeordnetes Thema im eigentlichen Sinn gab es übrigens nicht: „Ich helfe euch, eure Visionen umzusetzen. Das war unser Thema“, sagt Künstlerin Janina Santamarina.

„In der Schule müssen Lehrer die künstlerischen Arbeiten bewerten. Es werden Themen vorgegeben, die von den Kindern umgesetzt werden“, sagt Franziska Neubecker, Vorsitzende der Lichtwark Gesellschaft Hamburg: „Dann schneiden alle den gleichen Schneemann aus. Einige schneiden besser als andere. Diejenigen, die nicht so gut sind, ziehen sich dann zurück und denken, dass Kunst nichts für sie ist“, erklärt Neubecker: „Das ist der Unterschied zu unserem CULT-Projekt. Hier entwickeln die Kinder ihr eigenes Thema und setzen es um, ohne bewertet zu werden. Dadurch entstehen Stärke und Selbstbewusstsein.“ Und durch das Arbeiten mit Skizzen lernen die Kinder eine Struktur, die sie auch mit in den Schulalltag nehmen können.

Auch ein überdimensionales Kunai (ein japanisches Messer) hängt jetzt im Rathaus. Quelle: Sylvana Lublow

Den Schülern hat das Projekt gefallen, wenn auch nicht alles: „Also mit Draht zu arbeiten ist nicht so mein Ding“, erzählt Mert Cengiz: „Aber es hat mir Spaß gemacht, wir konnten nebenbei Musik hören, das war toll.“ Das Projekt lief in der Freizeit, neben Prüfungsvorbereitungen. Mehr Stress habe das für die Teilnehmenden aber nicht bedeutet: „Mich hat die Arbeit eher beruhigt“, sagt Schülerin Nele Altenhöner.

Auch Bürgermeister Hanno Krause ist von dem Projekt begeistert und hat das Rathaus gerne als Ausstellungsraum angeboten: „Im sonst so drögen Rathaus ist das eine Chance, den Alltag aufzuwerten; und zwar mit Kunst. Kreativ tätig zu sein, kommt oft zu kurz im Leben, deshalb freue ich mich über dieses sinnvolle schulische Projekt, das im Rahmen der Offenen Ganztagsschule durchgeführt wurde.“ Die Ausstellung ist noch zwei Wochen zu sehen.