Henstedt-Ulzburg

„Die Mühle sieht gut aus, sie ist in einem guten Zustand“, findet Tonnie Moes. Der 59-Jährige ist den Weg aus den Niederlanden nach Henstedt-Ulzburg gekommen, um Reparaturen an einem der drei Mahlgänge in der Götzberger Windmühle zu erledigen. „So viele Experten wie ihn gibt es nicht“, sagt Henry Petersen anerkennend. Petersen ist Vorsitzender des Vereins Götzberger Windmühle und froh, dass Moes den Auftrag zur Reparatur angenommen hat.

Die Götzberger Mühle stammt aus dem Jahr 1877. Sie hat drei Mahlgänge, das bedeutet drei Vorrichtungen, um Getreide entweder zu Mehl oder zu Tierfutter zu zerreiben. Zwar ist die Mühle bereits lange außer Betrieb, dennoch achtet der Verein Götzberger Windmühle darauf, dass sie voll funktionstüchtig ist. Ein Mahlgang besteht aus zwei sehr schweren Steinen mit Einkerbungen. Sie liegen aufeinander. Beim Mahlvorgang wird der obere Stein gedreht. Die Getreidekörner laufen von oben zwischen die Steine und werden zu Mehl oder – wenn es gröber sein soll – zu Schrot gemahlen.

Müller aus Holland reparierte Götzberger Windmühle

Die Steine für die Mehlherstellung mussten repariert werden. Das hatten die Vereinsmitglieder im Zuge einer anderen Maßnahme festgestellt. Die Recherche ergab, dass Tonnie Moes aus den Niederlanden der Experte für defekte Steine ist. Am Montag nun schaute der Müller im Henstedt-Ulzburger Ortsteil Götzberg vorbei. Moes hat in Holland selbst eine Mühle und kommt durch seine Tätigkeit als Profi für Reparaturarbeiten viel herum. Er hat bereits viele Wind-, Wasser- und Motormühlen gesehen.

In Götzberg war er bereits vor einigen Jahren wegen einer anderen Geschichte. Die Henstedt-Ulzburger Windmühle sei zwar klein, aber mit ihren drei Mahlgängen sehr gut ausgestattet, erklärte er. Nach seiner Ankunft am Montagmorgen wurde der obere Stein, der bis zu 1000 Kilogramm wiegt, per Holzgalgen in die Höhe gehoben und gedreht, sodass die Unterseite nach oben stand. In Ruhe konnte Tonnie Moies die Oberfläche des Süßwasserquarzes bearbeiten. Große Löcher mussten mit Gips gefüllt werden. Zudem wurde die Fläche geschliffen. „Ich vermute, dass das noch der Originalstein ist“, erklärt Moes nach einem prüfenden Blick auf den Quarz.

Beide Steine liegen üblicherweise aufeinander, die geriffelten Seiten zueinander. Zwischen ihnen werden die Getreidekörner zu Mehl gemahlen. Der obere Stein wurde angehoben und umgedreht, um ihn zu reparieren. Quelle: Nicole Scholmann

Die Steinplatte ist aus mehreren großen Naturquarzen zusammengestellt. So etwas, meint Henry Petersen, gibt es heute gar nicht mehr. Das bestätigt Tonnie Moes. Heute werden kleine Quarzkiesel verbunden und dann in Form gegossen.

Götzberger Mühle steht seit 1974 unter Denkmalschutz

In der Götzberger Windmühle wird kein Getreide mehr für den Handel gemahlen. Zu besonderen Anlässen aber wird noch die Mühle angeworfen. Sie steht seit 1974 unter Denkmalschutz. Den Verein Götzberger Windmühle gibt es seit einem Sturmschaden im Mai 2004. Engagierte Bürgerinnen und Bürger hatten es sich zur Aufgabe gemacht, die im Privatbesitz befindliche Mühle als Kulturdenkmal zu erhalten. Mithilfe der aktiven Mitglieder des Vereins sowie durch Spenden und Zuschüsse konnte die Mühle in den Jahren 2007 und 2008 wieder restauriert werden.

Über all die Jahr wurde viel Geld in das historische Gebäude gesteckt. Die Reparaturen von Tonnie Moes halten sich laut Henry Petersen zwar im finanziellen Rahmen, aber in diesem Jahr steht noch eine größere Maßnahme an, die etwa 10.000 Euro kosten wird. Besonders dankbar ist der Mühlenverein der Aktivregion Alsterland. In den vergangenen Jahren konnten so viele Zuschüsse eingeworben werden. „Das wäre mit eigenen Mitteln gar nicht möglich gewesen“, gibt Henry Petersen zu.

Führungen durch die Götzberger Windmühle sind möglich und können unter Telefon 04193/756962 angefragt werden. Das beliebte Mühlenfest am Himmelfahrtstag hingegen ist auch in diesem Jahr abgesagt.