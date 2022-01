Bad Bramstedt

„Das wird ein touristischer Anziehungspunkt“, da ist sich Kurbahn-Aktivist Andreas Knopf sicher. Sein Projekt: Die Oskar Alexander Kurbahn (OAKB) soll vom AKN-Haltepunkt Kurhaus durchs Bad Bramstedter Kurgebiet nach Hamanns Sumpf fahren. Passagierfahrten mit einer Schmalspurbahn, bei Bedarf mit Haltestelle Kurhaus. 20 Jahre lang lehnte die Stadt laut Knopf die Pläne ab, jetzt gibt sie grünes Licht – solange es die Stadt nichts kostet.

Mit Fahrgästen kennen sich die Ehrenamtler der OAKB aus. Bis 2019, vor Corona, veranstalteten sie an den Wochenenden im Sommerhalbjahr regelmäßig Fahrtage, bei denen sie Gäste mit ihrer Schmalspurbahn ins Moor und wieder zurückbrachten. Bis zu 400 Tickets verkauften sie pro Tag, rund 30 Fahrtage organisierten sie pro Jahr, bei denen sie auch Schulklassen und Gruppen die Ökologie und Geschichte des Moors erklärten, das einen großen Anteil an Bad Bramstedts Karriere als Rheuma-Heilstadt hat. 2020 ruhte der Fahrbetrieb ganz, 2021 blieb er eingeschränkt – was für den Verein der Kurbahn große finanzielle Einbußen bedeutete, weil die Einnahmen aus dem Ticketverkauf fehlten. Die Zwangspause nutzten die Ehrenamtler für Arbeiten an ihren Gleisen und dem Fuhrpark.

Bis 1977 wurde mit der Bad Bramstedter Bahn Torf transportiert

Bis 1977 führten Schmalspurgleise von der Rheumaklinik ins Moor. Auf denen wurde der Torf ins Klinikum gebracht und nach der medizinischen Verwendung wieder zurücktransportiert. Diese Strecke wollen die Kurbahn-Enthusiasten reaktivieren: Im Wald ist die Trasse noch vorhanden, am Birkenweg würde sie, wie früher, an einer Seite entlang führen.

Gleise verlegen, das bedeutet doch eine aufwendige Baustelle über Jahre? Nicht bei einer Schmalspurbahn mit 600 Millimetern Spurweite, erklärt Andreas Knopf. Die Schienenteile sind ohne schweres Gerät zu transportieren und zu verlegen. Es wäre ein sogenanntes „fliegendes Gleis“, das sich mit ähnlich geringem Aufwand auch wieder abbauen lässt.

Und woher sollen die zwei Gleiskilometer kommen? Einen Kilometer hat sich Andreas Knopf schon in einem stillgelegten Torfwerk gesichert. Ein anderes Torfwerk soll demnächst geschlossen werden, dort wären die fehlenden 1000 Meter Gleis zu holen. Den alten Lokschuppen im Moor räumen Knopf und der Vereinsvorsitzende Christian Stockmar schon leer, um die Gleise einzulagern. „Der erste Kilometer könnte Mitte des Jahres fertig sein“, schätzt Knopf.

Und dann wartet schon das nächste Projekt: Knopf will eine Dampflokomotive auf den Gleisen fahren lassen. Eine passende Lok hat er schon im Auge: Baujahr 1908, neun Tonnen schwer, 50 PS stark. Solche Modelle wurden vor mehr als 100 Jahren auch in Bad Bramstedt eingesetzt, bei der Schmalfelder Mergelbahn, aus deren Material sich Oskar Alexander bediente, als er die Rheumaklinik 1930 gründete.

Ein eigener Bahnhof ist das nächste Ziel

Nächstgelegenes Ziel ist für die OAKB allerdings ein eigener Bahnhof an der ehemaligen Mooraufbereitung im Kurgebiet. Die Gleise liegen schon, eine fehlende Weiche arbeiten die Ehrenamtler gerade auf. Wenn sie im Frühjahr endlich wieder öffentliche Fahrten anbieten dürfen, sollen ihre Züge vom alten Eingangsbereich aus starten, wo ein rostiger Portalkran als Wahrzeichen für die Mooraufbereitung steht.

Teststrecke für Schmalspurlokomotiven Die Schmalspurgleise in Bad Bramstedt dienen der Firma Schöma aus Diepholz als Teststrecke. Schöma ist laut Andreas Knopf die einzige Firma weltweit, die noch Schmalspurlokomotiven baut. Eine erste elektrische Halligbahn-Lokomotive hat Schöma mit seiner Hilfe entwickelt, berichtet Knopf. Sein Ziel lautet, Schmalspurbahnen als Verkehrsmittel mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen; heute verkehren sie vor oft nur noch als Museumsbahnen. Aber Knopf will moderne Personenzüge mit kleinen Spurweiten von 600 oder 900 Millimetern auf stillgelegten Bahnstrecken fahren lassen. So könnten Verbindungen reaktiviert werden für einen Bruchteil der Kosten, die das Herrichten für „große“ Züge verursachen würde, erklärt Knopf.

30 Hektar Moor im südlichen Kurgebiet, bekannt als „Hamanns Sumpf“, gehören nach wie vor dem Klinikum Bad Bramstedt. In den 1990er Jahren übernahm Schmalspurbahn-Enthusiast Andreas Knopf das gesamte bewegliche Material, also Lokomotiven, Wagen und Gleise. Im Gegenzug verpflichtete er sich, alles für den Abbau und Transport des Torfs bereitzuhalten.

Doch der Torf hat als Heilmittel ausgedient. Die Ehrenamtler um Knopf engagieren sich jetzt im Naturschutz, statt das Moor auszubeuten. Das bedeutet praktisch vor allem: entkusseln. Das ist der Fachbegriff für das Entfernen von Bäumen – vor allem Birken – und Sträuchern, die das Areal entwässern und damit das Moor angreifen. Auf ihren Fahrten ins Gelände erklären sie Besuchern außerdem die wichtigen ökologischen Funktionen eines Moores.

Die Birkenstämme werden als Brennholz verkauft, Äste und Sträucher stopfen sie in eine Benjeshecke. Diese Totholzhecken dienen Vögeln und Kleintieren als Lebensraum. Einen Kilometer ist die Bad Bramstedter Benjeshecke schon lang; wenn sie einmal ums Gelände reicht, wird sie mit drei Kilometern Europas längste Benjeshecke sein, schwärmt Andreas Knopf. Da sieht er dann auch Platz für Äste und Zweige, die bei der Grünpflege am Klinikum oder in der Stadt anfallen.