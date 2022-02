Bad Segeberg

Die Karl-May-Spiele und das Freilichttheater am Kalkberg sind ein Pfund, um das Bad Segeberg von vielen Städten vergleichbarer Größenordnung glühend beneidet wird – zumindest dann, wenn sie ebenfalls irgendwie touristisch ausgerichtet sind. Hunderttausende kommen Jahr für Jahr zu den Abenteuern von Winnetou und Old Shatterhand oder zu den Konzerten. Ein bisschen hat sich die Kreisstadt in den vergangenen Jahren darauf ausgeruht, dass Fremdenverkehr damit quasi ein Selbstgänger ist.

Bad Segeberg breiter aufstellen und besser verkaufen

Mit der Corona-Pandemie und dem Amtsantritt des neuen Bürgermeisters Toni Köppen ist das Thema allerdings verstärkt in den Fokus auch der Kommunalpolitik gerückt. Vor allem die zweifache Absage der Karl-May-Saison hat den Verantwortlichen noch einmal sehr eindringlich vor Augen geführt, welche Folgen einseitige Abhängigkeit im Zweifel auch für die lokale Wirtschaft haben kann. Die Stadt müsse sich in ihrem Angebot dringend breiter aufstellen, hat Köppen bereits mehrfach gefordert. Und sie müsse das, was sie habe, besser verkaufen.

Ein erster Schritt in diese Richtung ist die Entscheidung gewesen, der Tourist-Info einen eigenen, zudem prominenten Internet-Auftritt zu gönnen – anstatt sie irgendwo auf der offiziellen Homepage der Stadt Bad Segeberg in einem Unterpunkt zu verstecken. Diese neue Webseite ist jetzt online.

Zielgerichtete und emotionale Ansprache

Mit der Seite biete die Stadt jetzt „zielgerichteter und in emotionaler Ansprache den direkten Zugang zu Urlaubsinformationen für Gäste der Stadt“, erklärt Dirk Gosch, Leiter der Tourist-Info im WortOrt an der Oldesloer Straße. Aber auch Menschen aus Bad Segeberg und Umgebung könnten dort nun allerlei Neues entdecken und sich Inspirationen für Tagesausflüge holen.

So sei beispielsweise das Thema „Regionalität“ mit aufgenommen worden; Adressen für Landcafés, Hofläden und örtliche Manufakturen würden dargestellt. Neu sei zudem der digitale Service für bereits bestehende und neue Gastgeber: „Informationen zur Unterkunftsvermittlung über die Tourist-Info sowie alle Vertragsunterlagen sind nun online jederzeit abrufbar“, schildert Gosch.

Doch auch bei stetig wachsender Digitalisierung seien gerade im Tourismus klassische Prospekte immer noch von hoher Bedeutung. „Daher wurde auch dieser Service erweitert.“ Es bestehe jetzt die Möglichkeit, Prospekte und Flyer von touristischen Attraktionen Bad Segebergs und der Region über das Internet zu bestellen.

Technisch habe es für die Seite ein Upgrade des genutzten Informations- und Reservierungssystems (IRS) Deskline der Firma feratel gegeben. Unterkünfte, Broschüren und Veranstaltungen würden nun ansprechender und einladender dargestellt, betont Dirk Gosch.

Darstellung an die Endgeräte angepasst

Die komplette Internetseite der Tourist-Info sei darüber hinaus im so genannten „Responsive Design“ gestaltet, das heißt, die Darstellung passt sich je nach genutztem Endgerät – ob Desktop-PC, Tablet oder Smartphone – automatisch an.

In Zukunft sollen auch besondere Aktivitäten über die Webseite buchbar sein. „Wir stellen uns vor, eine Plattform für touristisch interessante Erlebnisse in Bad Segeberg und der Region zu werden.“ Fledermaus-Wanderungen, Kaffee-Seminare, Gin-Tastings, Brau-Seminare, Exkursionen ins Kieswerk, Schmiedekurse und ähnliches könnten „hoffentlich“, so Gosch, bald zentral gefunden und gebucht werden.

Das wäre natürlich sowohl für Gäste der Stadt als auch für Einwohnerinnen und Einwohner interessant, sagt Gosch. Die Corona-Pandemie mache das Planen von Unternehmungen aktuell jedoch schwierig. „Wir sind aber zuversichtlich, dass wir zum Frühling oder im Sommer mit hiesigen Anbietern Vereinbarungen getroffen haben werden und schon bald ein buntes Erlebnisangebot veröffentlichen können.“ Aktuell buchbar seien über die neue Webseite bereits Stadtführungen und Geocaching-Touren, die die Tourist-Information selbst anbietet.

www.badsegeberg-tourismus.de

Die neue Webseite ist unter https://www.badsegeberg-tourismus.de erreichbar. Bereits seit über einem Jahr ist die Tourist-Information auch in den sozialen Medien auf Instagram (ferienlandbadsegeberg) und Facebook (ferienland.badsegeberg) aktiv und präsentiert dort regelmäßig Informationen rund um einen Urlaub in Bad Segeberg.

Neben der Internet-Präsenz der Tourist-Info steht aber auch deren personelle Ausstattung beim sehr digitalaffinen Bürgermeister ganz oben auf der Agenda. Aktuell sind in der Abteilung von Dirk Gosch, der bald in Pension gehen wird, nicht ganz zwei Vollzeitstellen vorhanden, die sich allerdings vier Beschäftigte teilen. Damit werde man die Herausforderungen der Zukunft kaum bestehen können, ist Toni Köppen überzeugt.

Die Abteilung soll daher um einen Marketing-Experten in Vollzeit erweitert werden. Der oder die Neue in der Verwaltung hätte dann zunächst vor allem die Aufgabe, ein touristisches und kulturelles Konzept für die Stadt zu entwickeln. Ein Beispiel nehmen könnte er oder sie sich an der Homepage: Auf der ersten Seite werden die Karl-May-Spiele nicht ein einziges Mal erwähnt.