Kaltenkirchen

„Alles hat seine Zeit“, sagt Thomas Krause, Inhaber des gleichnamigen Autohauses an der Kieler Straße in Kaltenkirchen. Und jetzt sei für ihn die Zeit gekommen, seinen Traditionsbetrieb zum 30. April zu schließen, so der 68-Jährige. Die 18 Mitarbeiter wissen schon länger Bescheid.

„Einige habe bereits einen neuen Job, einige gehen in Rente, einige suchen noch“, so der Inhaber. „Aber ich bin sicher, dass auch sie was finden, denn alle sind sehr qualifiziert.“ Alle Gebäude auf dem über 9000 Quadratmeter großen Grundstück werden abgerissen. Es gibt Pläne für eine neue Nutzung. Ein Vorvertrag mit einem Investor aus dem Bereich Wohnungsbau ist bereits geschlossen.

Viele Faktoren haben für Schließung eine Rolle gespielt

Viele Faktoren seien zusammengekommen, warum Thomas Krause jetzt diesen Weg geht. Zum einen habe es in der Familie keinen Nachfolger gegeben, zum anderen die derzeitige wirtschaftliche Lage. Krause besitzt einen Service-Vertrag mit Audi, vermittelt Neuwagen der Marke und handelt mit Gebrauchtwagen – vorwiegend mit Audi und VW. Aber der Markt sei derzeit schwierig.

Firmenchef Thomas Krause fällt es nicht leicht, sein traditionsreiches Autohaus Ende April zu schließen. Quelle: Klaus-Ulrich Tödter

„Es sind einfach nicht genügend Fahrzeuge auf dem Markt. Und auch das Preissegment stimmte nicht mehr. Dazu kommt, dass es immer schwieriger wird, gute Mitarbeiter zu bekommen“, sagt er.

Anforderungen durch Audi-Service-Vertrag sehr hoch

„Aufgrund der akuten Personalprobleme sind wir deshalb auch derzeit kaum in der Lage, die hohen Standards eines Audi-Service-Vertrages zu erfüllen.“ Und etwas sehr Persönliches habe für seine Entscheidung natürlich auch eine Rolle gespielt: „Ich habe mittlerweile ein Alter erreicht, wo ich nicht mehr täglich von 7 Uhr morgens bis zum Abend im Betrieb sein möchte.“

Zuerst Schmiede mit Landmaschinenhandel und Tankstelle

Mit der Betriebsschließung am 30. April geht in Kaltenkirchen ein Stück Automobilgeschichte zu Ende. Bereits 1955 gründete Konrad Krause, der Vater des Eigentümers, die Firma am jetzigen Standort. Damals betrieb der Gründer dort zuerst eine Schmiede, einen Landmaschinenhandel und eine Caltex-Tankstelle.

Dann wurden auch DKW-Fahrzeuge verkauft. „Da existieren sogar noch Rechnungen und Garantieberichte aus dem Jahre 1961“, sagt Thomas Krause. Stetig wurde am Firmensitz erweitert, modernisiert, sogar eine automatische Waschanlage gebaut.

2002 Fusion mit Autohaus Walter Lohse

Aus DKW wurde Audi. Und Audi-Händler erhielten ab 1979 auch noch die Konzernmarke Volkswagen dazu. 1989 verstarb Firmengründer Konrad Krause. Da war sein Sohn Thomas aber bereits eingestiegen. Da neben Krause mit der Firma Walter Lohse am Porschering ein zweites Autohaus ebenfalls einen Vertrag für den Verkauf von Volkswagen und Audi hatte, regte der VW-Konzern an, dass beide Unternehmen doch fusionieren sollten. Das geschah dann 2002. Doch die Zusammenlegung stand unter keinem glücklichen Stern.

2010 Neuanfang nach einer Insolvenz

Es kam 2009 zur Insolvenz. Vor allem die Verpflichtung, Leasingrückläufer auch bei einem veränderten Markt zu hohen Fixpreisen zurückzunehmen, zwang das Autohaus Lohse & Krause in die Knie. Doch Thomas Krause ließ sich nicht unterkriegen, gründete am 1. April 2010 am bisherigen Standort eine eigene, neue Firma und erhielt einen Audi-Service-Vertrag.

Diese Luftaufnahme zeigt, wie groß das Autohaus Krause jetzt geworden ist. Alle Gebäude inklusive der Waschstraße sollen nächstes Jahr aber abgerissen werden. Quelle: privat

Alle seine 22 Mitarbeiter wurden damals übernommen. Das Lohse-Haus am Porschering, dazu gehörte auch der Skoda-Betrieb, ging damals an die Kath-Gruppe, gehört inzwischen zur Emil-Frey-Küstengarage.

Vermietete Waschanlage noch bis September in Betrieb

Übergeben an einen eventuellen neuen Eigentümer soll das über 9000 Quadratmeter große Grundstück aber erst Anfang des kommenden Jahres. „Es dauert ja noch einige Zeit, alles auszuräumen“, so Thomas Krause. Deshalb wird die dortige Waschanlage, die vermietet ist, noch bis zum September in Betrieb bleiben. Im nächsten Jahr wird dann vermutlich der gesamte Komplex dort abgerissen, auch ein noch auf dem Grundstück stehendes Einfamilienhaus.

„Entstehen werden dort dann vermutlich Wohnungen“, so Thomas Krause. Doch das sei Sache des Investors, der bereits an den Planungen arbeite. Die müssten dann aber natürlich noch behördlich abgesprochen werden. Aber das sei dann nicht mehr seine Sache.

Verabschiedungsbriefe an rund 3000 Kunden

Aber eines ist Thomas Krause noch ein wichtiges Anliegen. Er möchte sich vernünftig von seinen rund 3000 Kunden, von denen ihm viele über Jahrzehnte die Treue halten, verabschieden. „Alle werden von mir einen Brief erhalten, in dem ich mich bei ihnen bedanken und ferner noch einmal kurz die Gründe für meine jetzige Entscheidung erläutern möchte.“