Trappenkamp: Bürogebäude anstatt neuer Wohnungen auf Industriebrache

Trappenkamp

Wohnraum ist seit Jahren knapp in Trappenkamp. Entwicklungsflächen sind durch enge Gemeindegrenzen ebenfalls rar. Deshalb hat die Gemeinde ursprünglich mal die Ducke-Fläche, eine alte Industriebrache, gekauft. Sie sollte im Rahmen der Städtebauförderung zu einem „netten Wohnquartier“ werden, wie Bürgermeister Harald Krille (SPD) immer wieder betonte. Nun, wo es nach jahrelanger Vorbereitung endlich losgehen könnte, soll ein Großteil der Fläche möglicherweise an die Amtsverwaltung verkauft werden – für ein größeres Bürogebäude.

Das Sanierungskonzept für Trappenkamp ist nach jahrelanger Arbeit fertig. Einer der ersten Maßnahmen im Rahmen der Städtebauförderung sollte die Entwicklung der alten Industrieflächen in der Rudolf-Ducke-Straße sein. 9000 Quadratmeter Fläche liegen allein auf dem alten Gelände des ehemaligen Getränkeherstellers Ducke brach. Geplant sind hier laut Maßnahmenkonzept Geschosswohnungen. Diese Pläne müssen aber wohl deutlich abgespeckt werden, denn inzwischen ist die Fläche im Gespräch als Standort einer neuen, größeren Amtsverwaltung.

Trappenkamp: Verwaltungsanbau am Markt ist vom Tisch

Am Mittwoch (25. Mai, 19.30 Uhr, Bürgerhaus) berät der Amtsausschuss über das Thema „Raumbedarf der Amtsverwaltung“. Derzeit ist die Amtsverwaltung im Bürgerhaus am Markt in Trappenkamp untergebracht. Das Gebäude teilen sich Amt und Gemeindeverwaltung. Zusätzlich hat das Amt Räume im Erdgeschoss des angrenzenden Wohnblocks der Wankendorfer angemietet. Trotzdem fehlen der Verwaltung 200 Quadratmeter Bürofläche heißt es in der Sitzungsvorlage.

Die Verwaltung des Amtes Bornhöved in Trappenkamp (links) braucht mehr Platz. Die Variante eines umfangreichen Umbaus am Markt zusammen mit der Wankendorfer wurde verworfen. Der Wohnungsbaugenossenschaft gehört der Wohnblock. Quelle: Nadine Materne

Die Wankendorfer will den maroden Wohnblock eigentlich abreißen und neue Wohnungen bauen am Markt. Die Wohnungsbaugesellschaft hatte in Trappenkamp bereits eine Variante vorgestellt, bei der auch der Raumbedarf des Amts berücksichtigt werden sollte. Nach weiteren Beratungen wurde diese Variante inzwischen verworfen. Zu groß seien die Probleme, den Verwaltungsbetrieb aufrecht zu erhalten während der dreijährigen Bauphase. Auch wird befürchtet, es gebe zu wenig Parkraum nach dem Umbau.

Ducke-Fläche: Verwaltungsanbau statt neuem Wohnquartier

Trappenkamps Bürgermeister Harald Krille, gleichzeitig Amtsvorsteher, soll daraufhin die Ducke-Fläche ins Gespräch gebracht haben, als mögliche Fläche für einen Neubau. Die Verwaltung möchte diesen Plan vorantreiben und eine Vorplanung für einen Neubau an ein Architektenbüro vergeben, um auch den Flächenbedarf zu ermitteln, heißt es in der Sitzungsvorlage für den Amtsausschuss am Mittwoch. Nach ersten Schätzungen werden 5000 bis 6000 Quadratmeter der Fläche benötigt – also fast zwei Drittel.

In einem Verkehrsgutachten soll zudem der Wert des Grundstücks für die Kaufverhandlungen mit der Gemeinde bestimmt werden, wird empfohlen. Die Entscheidung darüber soll am Mittwoch fallen.

„Der Grundsatzbeschluss ist noch nicht gefasst“, betont Harald Krille. Immerhin koste der Neubau einer Amtsverwaltung mehrere Millionen Euro. Sechs Millionen sind es nach einer Schätzung – ohne Grundstück. Als Amtsvorsteher möchte er der Verwaltung jedoch „eine Perspektive für die nächsten Jahrzehnte“ geben. Eine Wohnbebauung sei dort noch immer möglich, meint er.

Keine Städtebauförderung für Amtsneubau in Trappenkamp?

Allerdings stellt die Verwaltung in der Vorlage zur Sitzung selbst fest, dass Trappenkamp mit einem Verwaltungsneubau ihre ursprüngliche Planung nicht wie vorgesehen weiter umsetzen würde. Dass dann die Industriefläche mit Mitteln der Städtebauförderung freigelegt werden kann, sei eher unwahrscheinlich.

„Die Ducke-Fläche ist nicht die einzige Fläche“, sagt Krille. Mehrere angrenzende Grundstücke sollen im Zuge der Städtebauplanung überplant werden für eine Wohnbebauung. Diese gehören jedoch nicht der Gemeinde.

Eine weitere Brachfläche an der Rudolf-Ducke-Straße in Trappenkamp, auf der Wohnbebauung möglich wäre mit der Städtebauförderung. Sie gehört allerdings nicht der Gemeinde. Quelle: Nadine Materne

Warum bietet die Gemeinde der Verwaltung keinen Bauplatz im neuen Gewerbegebiet an? Das schließt Krille aus: „Das wäre nicht sehr bürgernah.“ Eine Verwaltung sollte schon im Zentrum angesiedelt sein, findet er.

Ein Neubau der Verwaltung auf dem alten Ducke-Grundstück hätte zudem den Vorteil, dass die Planung rund um den Markt viel freier möglich sei, findet Krille. Dort ist weiterhin geplant, den maroden Wohnblock der Wankendorfer abzureißen. Der Marktplatz soll neu geordnet werden mit dem angrenzenden Parkplatz und dem ZOB-Gelände. Stattdessen ist eine zentrale Busstation direkt am Markt geplant. Das Bürgerhaus mit dem Bürgersaal soll bestehen bleiben für die Gemeindeverwaltung.