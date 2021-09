Todesfelde

Großes Pech hatte am Donnerstagnachmittag ein Landwirt in Voßhöhlen: Beim Strohpressen auf dem Acker fing zunächst seine Ballenpresse Feuer, das dann auf den Trecker übersprang. Presse und Trecker brannten komplett ab. „Der Landwirt hatte noch versucht, den Trecker von der Ballenpresse abzukoppeln. Doch die Rauchentwicklung war zu stark, sodass er aufgeben musste“, berichtet André Folta, Pressesprecher beim Kreisfeuerwehrverband Segeberg vor Ort.

Und damit nicht genug: Die Funken des Feuers sind aufgrund der Windböen und des trockenen Wetters noch auf fünf bereits gepresst Strohballen übergesprungen. „Die Einsatzkräfte mussten insgesamt sechs Brandherde unter Kontrolle bringen“, so Folta. Zum Glück kamen benachbarte Landwirte mit ihren Treckern zur Hilfe, um Schneisen zu schlagen, sodass sich die Feuer nicht noch weiter ausbreiten konnten.

Zwei Standorte wurden gemeldet

Am Einsatzort waren 72 Feuerleute von sechs Wehren aktiv. Eigentlich würden drei Wehren in so einem Fall ausreichen. Doch im Vorfeld hatte es ein Problem gegeben: Der Einsatzleitstelle wurden für ein und denselben Brand zwei verschiedene Orte gemeldet. Der erste sollte sich an der Stuvenborner Straße zwischen Struvenhütten und Stuvenborn befinden. Dorthin wurden die Wehren aus Hartenholm, Struvenhütten und Schmalfeld alarmiert. An den zweiten gemeldeten Standort in Voßhöhlen an der Todesfelder Straße wurden die Wehren aus Bockhorn, Bark und Todesfelde geschickt. Dieser war dann auch der richtige Standort.

72 Einsatzkräfte aus sechs Wehren vor Ort

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Aufgrund der erschwerten Bedingungen, wie den vielen Brandherden, dem warmen Wetter und der schwierigen Wasserversorgung wurde dann beschlossen, alle sechs Wehren im Einsatz zu behalten“, erklärte Folta. So konnten auch die Atemschutzträger häufiger ausgewechselt werden.

Zur Galerie Die Einsatzkräfte mussten sechs Brandherde unter Kontrolle bringen

Der Einsatz dauerte gut zwei Stunden. Laut Feuerwehr habe der Landwirt zunächst unter Schock gestanden, verletzt wurde aber niemand. Die Polizei vor Ort wird die Ermittlungen aufnehmen, die Brandursache ist noch nicht geklärt.