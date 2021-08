Tensfeld

Hugo Jürgens wird mindestens für die nächsten zwei Jahre Vorsitzender des TuS Tensfeld bleiben. Die 48 Mitglieder, die an der Sitzung teilnahmen, votierten während der Jahreshauptversammlung einstimmig für den Amtsinhaber, der schon jetzt der am längsten amtierende Vereinschef des 1953 gegründeten Klubs ist. Der 65-jährige Jürgens amtierte von 1991 bis 2007 und seit 2011 als Vorsitzender.

In weiteren Wahlgängen wurde zugunsten von Julien Valentien (Schriftwart), Jan Ole Urbanski (Spartenleiter Fußball), Özlem Arslan (Pressewart), Yannik Teffner (Ehrenamtsbeauftragter) und Kolja Bröker (Social Media Beauftragter) abgestimmt.

Ehrennadeln für verdiente Mitglieder

Der Tagesordnungspunkt Ehrungen nahm einen großen Rahmen ein. Die Ehrennadel in Silber erhielten Fabian Stölten, der lange Jahre Trainer der ersten Mannschaft und Obmann der Fußballer gewesen ist, und Daniel Hahne, eine bronzene Auszeichnung durften sich Christian Pohl, Torge Brötzmann und Alexander Specht ans Revier heften.

Vereinstreue wird bei den Tensfelder Sportlern ganz groß geschrieben. Benjamin Lüth, Philipp Dohm und Lucas Platzek gehören dem TuS 20, Stefan Schröder, Eckhard Südmeier und Jan Hendrik Koch sogar 30 Jahre an. Ein halbes Jahrhundert ist Kurt Voß Mitglied im TuS Tensfeld.

Birte Overath Sportlerin des Jahres

Birte Overath aus der Damen-Fußballmannschaft wurde als Sportlerin des Jahres 2020 ausgezeichnet. Kim Gercke, Kapitän der zweiten Männer-Elf, ist Sportler des Jahres. Die beiden Ausgezeichneten, so Jürgens, präsentieren sich stets engagiert und sind sich nicht zu schade, auch außerhalb des Trainings- und Spielbetriebes mit anzupacken.

Der TuS Tensfeld zählt derzeit 354 Mitglieder in den Sparten Fitness und Fußball. 144 Jugendliche kicken in den Mannschaften von der A- bis zur G-Jugend sowie in vier Mädchenteams. Zwei Herren- und zwei Frauenteams sowie eine Ü 32-Vertretung nehmen am Spielbetrieb teil.