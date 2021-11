Opfer leistet Widerstand - Unbekannter überfällt 49-Jährige in der Sparkassen-Filiale am Markt in Wahlstedt

Knapp vier Wochen nach einem Überfall im Vorraum der Raiffeisenbank-Filiale in der Innenstadt von Wahlstedt ist es Mittwochabend zu einer ganz ähnlichen Tat gekommen: dieses Mal allerdings in der Filiale der Sparkasse Südholstein. Der Täter floh laut Polizei ohne Beute. Sie sucht nun Zeugen.