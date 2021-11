Bad Segeberg

„Das Bad Segeberger Museum hat keine Heizung und muss darum im Winter geschlossen bleiben.“ Das war jahrelang Überzeugung der Museumsleiter und ehrenamtlichen Betreuer des „Segeberger Bürgerhauses.“ Doch offenbar war das nichts als „heiße Luft“. Denn seit Kurzem ist klar: Es hat nur niemand genau hingeschaut. Am Wochenende kann an der Lübecker Straße die erste winterliche Sonderausstellung bei angenehmen Temperaturen eröffnet werden.

Jahrelang galt Bad Segebergs Museum als unbeheizbar. Nun steht einer Öffnung im Winter nichts mehr entgegen. Quelle: Detlef Dreessen

Genüsslich reibt Museumsführer Joachim Geppert die Hände an der warmen Luft, die aus einem Gitter an der Dielenwand strömt. Bis vor wenigen Monaten war ihm das Gitter nie aufgefallen, obwohl es davon mehrere in den Räumen gibt. Dass dort warme Luft aufsteigen könnte, war für ihn unvorstellbar. „Es hieß immer: Das Museum hat keine Heizung, bis auf einen Heizkörper im Lager“, berichtet er. So wurde das Museum Jahr für Jahr im Winterhalbjahr geschlossen.

Reinhard Schweim traute seinen Augen nicht – oder doch?

Doch dann stieß Reinhard Schweim zum Kreis der Museumsfreunde. Der wollte sich einmal genau umschauen, stieg in den einzigen Kellerraum hinab – und traute seinen Augen, die ihm sagten: Da steht eine Heizung. Als Elektroinstallateurmeister sah er sie sich genau an und stellte fest: Rohre führen heißes Wasser von der Heizung im Rathaus bis ins Museum. Doch die Umwälzpumpe war funktionsuntüchtig.

Joachim Geppert, ehrenamtlicher Museumsführer wärmt sich die Hände an der jetzt wieder funktionsfähigen Warmluftheizung in Bad Segebergs Museum. Quelle: Detlef Dreessen

Als das Auswechseln des Herzstückes nicht reichte, öffnete er die Apparatur – und fand Mengen von Laub und darin drei heißgelaufene und festgefressene Ventilatoren. Dank seiner Kenntnisse und Hilfe von Fachunternehmen konnten die abgängigen Teile schnell ersetzt werden. Zum Schluss fand er dann auch noch den Thermostat, verborgen hinter einer Schautafel.

17 Grad reichen vollkommen aus

Nun strömt wieder am Wärmetauscher erhitzte Luft ins Museum und heizt die hinteren beiden Räume immerhin auf 17 Grad. „Das reicht“, sagt Reinhard Schweim. „Die Besucher sind ja im Winter warm angezogen.“ Im vorderen Teil des Museums werde es nicht so warm, da die Tür immer wieder geöffnet wird und die Fenster nur einfach verglast sind. „Aber frostfrei ist es auf jeden Fall.“

Lesen Sie auch Gewaltiger Sanierungsbedarf

Joachim Geppert wundert sich, wie die Heizung so lange übersehen werden konnte. Man hätte nur in die Akten zur Sanierung des Gebäudes im Jahr 1964 schauen müssen. Dort und in einem Heft zur Geschichte des Gebäudes sei die Heizung genau beschrieben. So heißt es: Die „moderne Ölluftheizanlage“ sorge „für Erwärmung, Be- und Entlüftung des Hauses. Ihr kann auch Frischluft beigemischt werden. Alle hierfür erforderlichen Rohrleitungen sind unter dem Fußboden verlegt worden.“

Andere Mythen bestanden weitaus länger

Für die Stadthistoriker ist nun einmal mehr klar, dass man nicht alles glauben sollte, was einem – auch von glaubwürdig erscheinenden Informanten – so erzählt wird. Immerhin wurde der Mythos von der fehlenden Heizung innerhalb von einigen Jahren geklärt. Dauerte es doch Jahrhunderte bis klar wurde, dass Martin Luther seine Thesen nicht an die Schlosskirche zu Wittenberg schlug, sondern per Brief an seine Vorgesetzten schickte. Und Museumsvereinsvorsitzender Manfred Quaatz erfuhr jüngst bei einer Historikertagung, dass es für ein Lehnswesen in Holstein keinerlei historische Belege gibt. Auch bei diesen Geschichten hatte einfach einer vom anderen abgeschrieben.

Lesen Sie auch Geneviève Honeck ist die neue Leiterin

In den kommenden Monaten werden viele Segeberger die Ausstellungsräume besuchen und sich an den Exponaten und Fotos erfreuen, ist Hans-Werner Baurycza sicher. „Das Museum ist der einzige kulturelle Anlaufpunkt in Bad Segeberg im Winter.“ Manch einem wird dann wohl auch warm ums Herz, wenn er wie Reinhard Schweim vor den Bildern steht und sagt: „Da steht mein Großvater, da steht mein Vater.“

Eine Ausstellung zur Geschichte des Bad Segeberger Kindervogelschießens macht den Anfang der Sonderausstellungen im Winter. Quelle: Detlef Dreessen

Geöffnet ist das Museum sonnabends und sonntags von 14 bis 17 Uhr. Coronabedingt ist der Einlass auf gleichzeitig sechs Personen begrenzt. Auf Eintrittsgeld wird verzichtet, Spenden sind aber willkommen.