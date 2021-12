Die Umbenennung des Gustav-Frenssen-Wegs in Kaltenkirchen in Friedrich-Hebbel-Weg war schon beschlossen. Doch nun meldeten sich die Anwohner der privaten Stichstraße. Sie haben einen anderen Favoriten und wollen mitbestimmen. In der Stadtvertretung am Dienstag freute das vor allem die SPD und AfD.