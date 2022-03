Ukraine-Flüchtlinge im Kreis Segeberg: Statt 1350 kommen jetzt 3260 

Kreis Segeberg

Eine immense Aufgabe kommt auf den Kreis Segeberg und seine Bürger zu. Das machte Landrat Jan Peter Schröder im Kreishauptausschuss deutlich. Statt mit 1350 Ukraine-Flüchtlingen sei in diesem Jahr mit mindestens 3260 zu rechnen.

„Das sind mehr Flüchtlinge als 2015 und 2016 zusammen“, sagte Schröder. „Damals hatten wir zwei Jahre Zeit, jetzt kommen sie in wenigen Wochen oder Monaten. Das ist eine große Herausforderung.“ Zusammen mit Flüchtlingen aus anderen Regionen der Welt seien mindestens bis zu 4000 zu erwarten.

Kreis Segeberg hat 400 Betten für Ukraine-Flüchtlinge

„Es steht uns noch einiges bevor.“ Schröder dankte den vielen Helfern, und berichtete, die Sparkasse Südholstein gebe Menschen ukrainischer Abstammung ein Jahr lang kostenlos ein Girokonto.

Das drängendste Problem sei die Wohnraumsuche, sagte Schröder. Der Kreis habe drei Unterkunftsmöglichkeiten mit 400 Betten – als Puffer, bevor die Menschen rasch in die Gemeinden und Städte umziehen. In der ehemaligen Klinik in Borstel seien aktuell 130 Ukrainer, bei ständigem Kommen und Gehen. Ein Nebengebäude der Jugendakademie in Bad Segeberg sei fertig, aber noch unbewohnt. Die ehemalige Gemeinschaftsunterkunft Warder soll Ende dieser, Anfang nächster Woche bezugsfertig sein.

7000 Termine bei Segeberger Ausländerbehörde

Die ehrenamtliche Betreuung in Borstel wird auf hauptamtliche Betreuung umgestellt. Auch Catering, Sicherheitsdienst und Reinigung würden für die Quartiere organisiert. Gesucht würden noch Sprachmittler für Russisch und Ukrainisch.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Massive Probleme erwartet er bei der Identifizierung der Ukrainer, etwa für Passausstellungen. Es gebe zu wenig Erfassungsgeräte. Und die Prozedur dauere eine Stunde, sagte Schröder. „Die Ausländerbehörde steht unter massivem Druck.“ Es würden allein rund 7000 Termine benötigt, nur um die Papiere zu beantragen und sie dann abzuholen.

Kreis Segeberg rechnet mit hohen Kosten für Flüchtlingsbetreuung

Die Kreispolitiker schwankten zwischen Anerkennung für die Leistung der Verwaltung und der Sorge vor Überlastung. Sie billigten eine halbe Million Euro für die Kosten für Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge. Der Hauptausschuss bot weitere Unterstützung an.