Oersdorf

Sechseinhalb Tonnen Babynahrung, Getränke, Hygieneartikel, weitere Lebensmittel, Spielzeug, Schlafsäcke und Decken füllten den Zwölftonner, mit dem Kay Becker, Brad Shone und Sven Just aus Oersdorf nach Warschau gefahren sind. In einer privaten Spendensammlung der Oersdorfer Nachbarschaftsinitiative Elbpfosten waren die Sachen zusammengekommen. Nicht nur Privatleute hatten gespendet für Menschen aus der Ukraine, sondern auch große und namhafte Unternehmen.

Der ursprüngliche Plan der drei Männer war es, direkt mit den Sachspenden an die polnisch-ukrainische Grenze zu fahren. Das geht aber inzwischen gar nicht mehr, haben sie festgestellt. Über einen Kontakt mit dem Spendenlager im Ohlandpark Kaltenkirchen, in dem hauptsächlich medizinische Sachen gesammelt, gelagert und Richtung Ukraine transportiert werden, bekamen die engagierten Oersdorfer einen Ansprechpartner in der deutschen Botschaft in Warschau (Polen). Mit dem wurde abgemacht, so Kay Becker, dass ihre Spenden dort hingebracht werden.

An zwei Tagen wurden alle Spenden, die in Ellerau zwischengelagert worden waren, sortiert, die Kartons beschriftet und alles auf Rollcontainer verpackt. Das Abenteuer begann für Becker, Shone und Just. Mit dem Lkw ging es nach Warschau. So richtig „dicht“ kam das Thema Krieg in der Ukraine den drei Oersdorfern in einem Hotel, 270 Kilometer vor Warschau. Sie wollten dort Rast machen und einige Stunden schlafen.

Reisebus voll mit ukrainischen Flüchtlingen

„Als wir kamen, fuhr ein Reisebus vor. Er war voll mit Frauen und Kindern: Flüchtlingen aus der Ukraine“, erzählt Kay Becker. „Man konnte die Angst und die Erschöpfung in ihren Augen sehen“, erinnert Brad Shone sich. Die Mütter und ihre Kindern hätten furchtbar ausgesehen. Das sei schon etwas anderes, die Menschen live vor sich zu sehen anstatt im Fernsehen. „Das ist ein anderer Schnack“, sagt Shone.

Am nächsten Tag die Ankunft in Warschau. Die drei Oersdorfer wurden zu einer großen Turnhalle gelotst, an der Helfer mit anpackten. Die Sporthalle war als Flüchtlingsunterkunft umgebaut. „Da stand Bett an Bett“, sagt Shone. In der Halle sei es heiß gewesen und laut, die sanitären Anlagen nicht für so viele Menschen ausgelegt. Das Lebensmittellager sei bereits fast leer gewesen, die Nahrungsmittel aus dem Kreis Segeberg seien gerade zur richtigen Zeit gekommen. „Ihr habt 1500 Menschen glücklich gemacht“, sagte ihr polnischer Ansprechpartner zu ihnen.

Von der Planung der Tour an sei ihnen klar gewesen, dass sie keine ukrainischen Flüchtlinge mit nach Deutschland nehmen werden. Das müsse vorher genau geplant werden, waren die drei Männer sich einig. Schließlich nütze es nichts, wenn man die Flüchtlinge in Kaltenkirchen vor dem Rathaus ablade. „Das mit einer Unterkunft muss vorher geregelt sein“, sagt Becker.

Auch wenn der erste Gedanke der Spendentour vielleicht etwas blauäugig gewesen sei, sind die drei Männer sich sicher, dass sie alles richtig gemacht haben. So einfach an die Grenze fahren, gehe eben nicht. „Jetzt wissen wir, wie man das organisiert“, sagt Becker. Er würde erneut nach Warschau mit einem Spendentransport fahren. Aber erstmal wollen die drei Nachbarn ihre Eindrücke sacken lassen.