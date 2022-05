Bad Segeberg

Was wird in einem Krieg ganz besonders gebraucht? Richtig: Waffen. Aber gleich danach kommen Medikamente und medizinisches Gerät. Denn der Einsatz von Waffen bleibt nicht folgenlos. Aus diesem Grund hat sich der Lions Club Segeberg bereits unmittelbar nach Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine darum gekümmert, möglichst schnell und zielgerichtet Arzneimittel und medizinische Hilfsgüter in das bedrängte Land zu schaffen. „Dinge, die von dort konkret angefragt wurden“, wie Lions-Präsident Dieter Pulvermann erklärt.

Von der gewaltigen Resonanz auf einen Spendenaufruf, unter anderem in der lokalen Presse, waren die Initiatoren jedoch mehr als geplättet: In weniger als zwei Monaten seien 24.000 Euro zusammengekommen“, berichtet Lions-Sprecher Jens Kretschmer. Güter im Wert von rund 20.000 Euro seien inzwischen in die Ukraine transportiert worden. Das sei aber nur eine Zwischenbilanz, die Aktion laufe weiter.

Apotheker aus Bad Segeberg koordiniert die Aktion

„Selbst unsere älteren Mitglieder können sich nicht daran erinnern, auf einen einzelnen Spendenaufruf hin in so kurzer Zeit jemals so eine beeindruckende Reaktion bekommen zu haben“, sagt Pulvermann. Koordiniert worden sei die Aktion von Lions-Neumitglied und Apotheker Dirk Buckenberger nach einem Kontakt mit der aus der Ukraine stammenden Ärztin Dr. Oksana Ulan. Über die Organisation der Medizinerin sei der schwierige Transport auch abgewickelt worden. Die Lions wiederum hätten für die erforderliche Rechtssicherheit gesorgt.

Jörn Wohlgehagen, Schatzmeister des Lions Club, nennt exemplarisch ein paar Details der Sammlung: „Uns erreichte etwa eine überraschende Spende in Höhe von 2000 Euro von einem Medizinischen Versorgungszentrum aus einem der östlichen Bundesländer.“ Aber auch die Mädchen-Handball-Mannschaft des Berliner SC – aus der Gemeinde Seedorf – habe Geld gesammelt. Innerhalb weniger Wochen seien an die einhundert Überweisungen verbucht worden – Einzelspenden aus kleineren Beträgen, aber auch mal 1500 Euro. In den Spendenboxen der Alten Apotheke fanden sich laut Wohlgehagen noch einmal fast 3000 Euro.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die ersten Transporte seien inzwischen in der Ukraine angekommen, berichtet Kai Gräper, Vorsitzender der Lions-Fördergesellschaft. Zu einem Transport zum Kinderkrankenhaus in Lwiw habe der Lions Club Segeberg Antibiotika, Schmerzmittel und Insulin beigesteuert, während von anderen Organisationen medizinische Geräte, wie zum Beispiel Babybrutkästen, gespendet worden seien. Alle Hilfsgüter seien vor Ort ukrainischen Organisation übergeben worden.

Ein Babybrutkasten für das Kinderkrankenhaus in Lwiw wird abgeladen. Quelle: privat

„Leider ist zur Zeit nicht abzusehen, dass Russlands Präsident Putin zur Vernunft kommt und seinen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg beendet“, stellt Lions-Präsident Dieter Pulvermann fest. Daher werde der Lions Club Segeberg das Projekt weiterhin unterstützen und fördern. „Das diesjährige Lions-Golfturnier am 19. Juni steht bereits unter dem Motto dieser Ukraine-Hilfe.“ Der gesamte Überschuss werde überwiesen. Um bereits jetzt weiter handlungsfähig zu sein, würden dem Projekt aber schon jetzt weitere Mittel in Höhe von 6000 Euro vom Konto der Lions-Fördergesellschaft zur Verfügung gestellt.

„Und natürlich würden wir uns über weitere Spenden freuen“, betonen Dieter Pulvermann und Dirk Buckenberger. Entweder durch Überweisungen auf das Konto der Fördergesellschaft des Lions-Club Segeberg (IBAN: DE29 2305 1030 0000 0383 69 unter dem Stichwort „Arzneimittel Ukraine“); oder durch „Bareinzahlungen“ in die Lions-Spendentöpfe, die in der Alten Apotheke (Kirchstraße 31) aufgestellt sind. Dort seien kleinste, aber gern auch größere Spenden willkommen.

Viele bewegende Momente

„Auch ich habe hier in den vergangenen Wochen bewegende Momente erlebt“, erinnert sich Buckenberger – zum Beispiel an die Mitarbeitenden des Kreises Segeberg, die eine hohe dreistellige Summe eingesammelt hätten, oder ganz besonders an ein etwa achtjähriges Mädchen, das 100 Euro von ihrem gesparten Taschengeld in die Spendenbox gegeben habe. Ihre knappe Begründung: „Das ist wichtig!“