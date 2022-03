Ukraine-Hilfe der RHS Trappenkamp läuft: Schon viele Kartons gespendet

Trappenkamp

Großer Trubel herrschte am Donnerstag in der Stube, einem Kellerraum der Richard-Hallmann-Schule. Die ersten Spenden trafen ein, um sie zu bedürftigen Ukrainern in Polen zu bringen. Bis mittags waren es schon etwa 35 Kartons. Noch bis Montag wird gesammelt.

Dabei hilft der Gemeinschaftsschule die Kooperation mit der Firma di.hako.tec in Trappenkamp, die eine Zweigstelle in Koszalin in Polen hat. Sie schickt jeden Tag einen Lkw dorthin, berichtete Lehrerin Annika Stührwohld, Mitglied der Schulleitung.

Richard-Hallmann-Schule hat Kooperationspartner für Ukraine-Hilfe

Mit bis zu 100 Mitarbeitern fertigt der Maschinenbauer als Mitglied der Hako-Gruppe sowohl in Koszalin als auch in Trappenkamp Maschinenteile und Montagegruppen.

Ein weiterer Glücksfall: Es gibt an der Schule eine Polnisch sprechende Lehrerin, die den Kontakt mit der Gemeinde in Koszalin aufgenommen hat. Daraufhin bekam sie eine Wunschliste übermittelt von Dingen, die dort zur Versorgung der ukrainischen Flüchtlinge gebraucht würden.

RHS-Klasse 7a entwickelte die Idee für Ukraine-Hilfe

Aufgekommen war die Idee, schnell zu helfen, in der Klasse 7a, sagte Klassenlehrerin Stephanie Hellmayr. „Wir hatten über die Lage gesprochen, die Schüler fühlten sich irgendwie hilflos, hatten auch Sorge, ob Spenden richtig ankommen.“

Das ließ die Lehrer nicht ruhen. Ein paar Gespräche und Telefonate folgten, die Schulleitung war auch mit im Boot, und dann ging es los. Der Vorraum der Mensa, der einen direkten Zugang zum Parkplatz an der Schulstraße hat, wurde leergeräumt.

Für Ukraine-Pakete erst mal Kartons in Trappenkamp gesammelt

Bananenkartons zum Verpacken wurden von örtlichen Einzelhändlern abgeholt, und ein Dienstplan erstellt. „Wir wollten mal zeigen, dass so etwas auch ganz, ganz schnell gehen kann“, berichtete Annika Stührwohld.

Schon am Dienstag startet der Lkw der Firma di.hako.tec nach Koszalin, um von dort Maschinenteile abzuholen. Deshalb ist die Sammelstube noch am Freitag, 11. März, und am Montag, 14. März, von 8 bis 13 Uhr geöffnet, erreichbar über den Mensa-Innenhof/Ende Schulstraße. Auch nach telefonischer Absprache mit Katrin Lembke unter 0175/8196300 können Spenden abgegeben werden.

Für Ukraine-Flüchtlinge benötigen Trappenkamper Helfer spezielle Dinge

Lehrer und Schüler sortieren gemeinsam die Spenden in Kartons, die auch gleich auf Polnisch beschriftet werden. Benötigt werden haltbare Lebensmittel, Baby-Zubehör (Nahrung, Hygieneartikel, Babykleidung), Hygieneartikel, steriles Verbandsmaterial, Desinfektionsmittel, Einweghandschuhe, Schlafsäcke, Isomatten, Decken, Bettwäsche, Handtücher, Taschenlampen, Powerbanks mit Kabel (originalverpackt/neu). Kleidung werde derzeit nicht gebraucht.

RHS-Schüler brachten erste Kartons für Ukrainer vorbei

Schüler Malte Brommann und Mirco Heins hatten viele der gewünschten Dinge bereits fertig in Kartons verpackt. „Die Mütter haben uns dabei geholfen“, verrieten sie, als sie die Kartons bei Stephanie Hellmayr und Jule Ballnus ablieferten, die ein Freiwillige Soziales Jahr absolviert.

Auch sie freuen sich, dass für ihre Aktion kein Lkw zusätzlich fahren muss, lediglich leerer Frachtraum genutzt werden kann. Annika Stührwohld dankte allen Spendern und Helfern. Viele Firmen hätten von sich aus angerufen und angefragt, womit sie unterstützen könnten.