Bad Segeberg

Die Rückkehr von G8 zu G9 an den Gymnasien wird eine teure Tasse Tee – eine richtig teure. Allein in Bad Segeberg könnten sich die Kosten für erforderliche Neu- und Umbauten an den beiden Schulen in Trägerschaft der Stadt – Dahlmannschule und Städtisches Gymnasium – auf 25 bis 30 Millionen Euro summieren. Fragt sich nun, wer diese gewaltige Summe am Ende aufbringen muss. „Das Land“, sagt die Stadt. Kiel habe den Kommunen die Übernahme seinerzeit schließlich zugesagt.

Restlos überzeugt davon zeigte sich Bauamtsleiterin Antje Langethal am Mittwochabend im Bauausschuss davon allerdings nicht. „Wir befinden uns derzeit zwischen Baum und Borke.“ Nach der damaligen ersten Auskunft aus Kiel habe es bislang keine weitere Aussage gegeben – schon gar keine klare.

Die „Vorzugsvariante“ für die Dahlmannschule besteht im Wesentlichen aus einem Anbau (gelb) im Westen neben der Sporthalle. Quelle: Luchterhandt & Partner

Ungeachtet dessen hat die Stadt mit den umfangreichen Planungen begonnen. Bis zum Schuljahr 2026 müssen die Gymnasien an der Hamburger Straße und am Markt räumlich so weit ertüchtigt sein, dass sie deutlich mehr Schülerinnen und Schüler in deutlich mehr Klassen – wie von der Landespolitik gewünscht – den Weg zum Abitur in dann wieder neun Schuljahren ermöglichen können.

Planung in der „Phase 0“

Im Ausschuss stellten das von der Stadt beauftragte Planungsbüro „Luchterhandt & Partner“ aus Hamburg und ein Architekt zunächst einmal die unter Beteiligung der beiden Schulen, des Schulamtes und der Stadtverwaltung erstellten Raumkonzepte vor. Dabei handelt es sich verfahrenstechnisch um die „Phase 0“ von insgesamt zehn. Der Prozess befindet sich also noch ganz am Anfang – genau genommen sogar noch davor. Dennoch habe man „das gesamte Projekt schon einmal bis zum Ergebnis durch gedacht und gerechnet“, erläuterte Architekt Ralf Moser den Kommunalpolitikern.

Am Ende der mit vielen Zahlen unterfütterten Präsentation sprach Ausschussvorsitzender Wolfgang Tödt (BBS) denn auch von einem „Brocken, den wir erst einmal schlucken müssen“. Er lobte jedoch ausdrücklich, dass die Parteien dieses Mal bereits so früh in den Prozess einbezogen worden seien. „Das sind wir von früher gar nicht gewohnt.“ Bis Mai haben die Fraktionen nun Zeit, sich durch das Konzept zu wühlen und sich über das weitere Verfahren Gedanken zu machen.

Die Experten gehen in ihren Berechnungen davon aus, dass die Dahlmannschule von derzeit 755 Schülerinnen und Schülern in 30 Klassen auf rund 880 in 36 Klassen anwachsen wird. Unwägbarkeiten gibt es natürlich immer bei den jährlichen Anmeldungen. So startet die Dahlmannschule nach den Sommerferien aufgrund derzeit stark rückläufiger Zahlen lediglich mit drei neuen 5. Klassen, während das Städtische Gymnasium die knapp 150 Neuankömmlinge in sechs Klassen aufteilt. Für das STG prognostizieren die Planer durch die Umstellung auf G9 einen Zuwachs von knapp 830 auf rund 950 Schülerinnen und Schüler.

Für beide Gymnasien gibt es eine „Vorzugsvariante“

Dem wachsenden Raumbedarf wollen die Fachleute neben Nutzungsänderungen im jetzigen Bestand natürlich auch durch Neubauten begegnen. Für beide Gymnasien gibt es mehrere Optionen und jeweils eine „Vorzugsvariante“. Die Dahlmannschule könnte auf der Westseite, direkt an der Sporthalle, einen mehrstöckigen Anbau bekommen. „Damit würde sich die Schule baulich zur Stadt hin in Richtung Seminarweg öffnen“, erläuterte Planerin Karolin Kaiser.

Auch für das jetzige Gebäude liegen Ideen vor, unter anderem der Ausbau des Dachgeschosses. Alles in allem würden für G9 über 1300 zusätzliche Quadratmeter benötigt. Die Kosten lägen – Stand heute – bei deutlich über 16 Millionen Euro.

Für das Städtische Gymnasium sehen die ersten Planungen ebenfalls einen Anbau (gelb) an das bestehende Gebäude vor. Quelle: Luchterhandt & Partner

Das Städtische Gymnasium bekäme einen Anbau, in dem unter anderem die lange gewünschte Aula mit rund 420 Plätzen und eine Mensa untergebracht werden sollen. „Am STG essen bisher nur wenige Schülerinnen und Schüler in der Schule“, hat Planerin Kaiser festgestellt. Das solle sich ändern. Für G9 gehen die Experten von einem Mehrbedarf an sieben neuen Fachräumen aus, was gemeinsam mit den notwendigen Umbauten im Bestand über acht Millionen Euro kosten würde – bei „nachhaltiger Bauweise“ womöglich zwölf Millionen.

Ohne größere Baustellen und Umzüge auf dem Schulgelände und damit Einschränkungen des Unterrichtsbetriebes wird es in beiden Fällen nicht abgehen – auch wenn der Architekt möglichst wenige so genannter „Interimsflächen“, also Zwischenlösungen, anstrebt. Wegen ihrer unterschiedlichen Konzepte, das STG verfolgt seit einigen Jahren ein Fachraum-Konzept ohne feste Klassenzimmer, sind die beiden Schulen aus Sicht der Planer allerdings nur schwer vergleichbar. In der altehrwürdigen Dahlmannschule wiederum spielt der Denkmalschutz eine sehr wichtige Rolle.

Dem Ausschussvorsitzenden Tödt wird angesichts der wohl unvermeidlichen Baumaßnahmen jetzt schon mulmig. „Das wird in den kommenden Jahren ein lustiges Treiben in Bad Segeberg“, meinte er in Anspielung auf weitere gewaltige Bauprojekte, wie das Kreishaus, das Hallenbad und die neue Feuerwache.