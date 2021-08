Henstedt-Ulzburg

Wenn alles gut läuft, können Fußgänger und Radfahrer im kommenden Jahr wieder trockenen Fußes über die Alster kommen, wenn sie im Naturschutzgebiet Oberalsterniederung unterwegs sind. Der Umweltausschuss der Gemeinde Henstedt-Ulzburg hat beschlossen, das nötige Geld für eine Ersatzbrücke im Nachtragshaushalt 2021 vorzusehen. Das sind immerhin 110.000 Euro plus eine noch nicht abschätzbare Summe. Damit endet vielleicht eine lange Diskussion, in der es um Zuständigkeiten, Absprachen und Kosten für die Schlappenmoorbrücke ging.

Mark Zander von der Abteilung Tiefbau stellte den Kommunalpolitikern die Alternative zur jetzigen Furt im Ausschuss am Montagabend vor. Die Mitarbeitenden des Baubetriebshofes haben seiner Auskunft nach in den vergangenen sieben Jahren im Gemeindegebiet sechs neue Holzbrücken gebaut und errichtet. Auch die neue Brücke über die Alster soll von ihnen hergestellt werden. Lediglich für Material, die Arbeiten an den Stützpfeilern und die Statik müssen externe Firmen beauftragt werden.

Behörden stehen Ersatzbrücke positiv gegenüber

Aus Haftungsgründen ist ein Geländer an der neuen Brücke notwendig, dennoch werde eine „schmale Lösung“ geplant. Das Bauwerk soll ausschließlich von Spaziergängern und Radfahrern genutzt werden können und nicht für Fahrzeuge. Die sollen weiterhin die neu angelegte Furt durch die Alster nutzen. Durchfahrt ist dort sowieso nur für Landwirte gestattet. Fußgänger dürfen zurzeit auch nicht durch die Alster waten. Der Wege-Zweckverband hat im Auftrag des Gewässerpflegeverbandes Alster-Rönne das Schild „Durchgang verboten“ aufgestellt. Bei einem Ortstermine mit Mitarbeitern des Landes Schleswig-Holstein, der Untere Naturschutzbehörde und der Unteren Wasserbehörde sei signalisiert worden, dass man eine schmale Querungshilfe über die Alster gestatten würde.

Förderung durch die Aktivregion Alsterland?

Es werde eine finanzielle Förderung durch die Aktivregion Alsterland angestrebt, teilte Zander mit. Da der Verein, der über EU- und Bundesmittel verfügt, Anfang September tagt, sei es wichtig, schnell in Gang zu kommen und das Geld im Nachtrag 2021 festzuzurren. Und: „Uns wurde mitgeteilt, dass die Schachtringe nur zwischen November und Februar gesetzt werden“, erklärte Mark Zander. Diese Ringe sollen als Fundament bis auf vier Meter Tiefe gesetzt werden, um der Brücke in dem moorigen Gelände die nötigen Stabilität zu geben. Verfüllt werden sie – so ist der Plan – mit Kiesel und Beton.

Viel Geld für eine Holzbrücke

Die Ausschussmitglieder waren fast durchweg froh, dass es eine Lösung für die Alsterüberquerung gibt. Lediglich Verena Grützbach (WHU) waren die Kosten viel zu hoch. „Für das Geld könnten 30 Klassenräume mit Raumluftfiltern ausgestattet werden“, rechnete sie vor. Grützbach könne zwar den Wunsch nach einer neuen Brücke verstehen, aber „die Kosten liegen mir quer“. Zumal es ja nicht bei den 110.000 Euro bleiben würde. Eventuell kommen laut Zander noch weitere Kosten für „eine naturschutzfachliche Begleitung, Kompensationsmaßnahmen sowie möglicherweise Grunderwerb“. Pi mal Daumen schlage das mit weiteren 5.000 Euro zu Buche.

Lange Diskussion um Zuständigkeiten

„Das muss gemacht werden, da sollte die Gemeinde nicht sparen“, forderte Rudi Hennecke (SPD). „Menschen erleben immer weniger Natur, ungewollt haben wir sie von der Natur abgeschnitten“, bemängelte Folker Brocks (CDU). Im März war vom Land aus die Schlappenmoorbrücke, die als nicht mehr verkehrssicher eingestuft wurde, innerhalb weniger Tage abgerissen worden. Vorausgegangen war eine lange Diskussion darüber, in wessen Besitz das Bauwerk war und wer für die Sicherheit sorgen musste. Das Land hatte Nägel mit Köpfen gemacht und ein Unternehmen mit dem Abriss und dem Bau der Furt beauftragt.

Durch die Berichterstattung seien, so Tile Abel (BFB), viele Bürgerinnen und Bürger erst auf die Brücke aufmerksam geworden und hätten sich entrüstet gezeigt. „Wir wollen doch die Gemeinde im Grünen sein“, sagte Abel. Da solle man sich freuen, dass so viele Menschen Interesse an dem Thema hätten. Sein Fraktionskollege Dirk Rohlfing gab zwar zu, dass die neue Brücke mit 110.000 Euro kein Schnäppchen sei, aber es einen Ersatz nun mal geben müsse. Mittlerweile haben viele Spaziergänger sich aus Baumstämmen und anderem Material eigene Möglichkeiten der Überquerung der Alster geschaffen. Die Politik ist sich einig, dass dem Einhalt geboten werden müsse.

Bei einer Enthaltung von Verena Grützbach wurde beschlossen, dass das Geld im Haushalt 2021 nachträglich für den Brückenbau eingeplant werden soll. Die Zuständigkeiten sind dann anders als bei dem Vorgängerbauwerk klar geregelt. Die Gemeinde Henstedt-Ulzburg baut die Brücke und ist dann für sie zuständig. Mark Zander rechnet damit, dass sie bei guter Pflege etwa 30 Jahre halten wird. Das relativiere, so einige Kommunalpolitiker, die Kosten ja wieder.