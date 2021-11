Bei einem Spurwechsel auf der A7 in Höhe Großenaspe verlor eine junge Fahrerin aus Trappenkamp (20) am Mittwochabend die Kontrolle über ihren Opel Astra – der durchbrach zwei Wildschutzzäune und überschlug sich. Die 20-Jährige hatte bei dem Unfall einen Schutzengel. Am Auto entstand Totalschaden.