Zwei Menschen sind in einem Auto verbrannt: Auf Grund der Schwere des Unfalls, der sich in der Nacht zu Freitag in Henstedt-Ulzburg ereignete, kann die Polizei noch nichts zur Identifikation der zwei Opfer sagen. Bei dem brennenden Auto handelte es sich nicht um Elektro-Fahrzeug. 25 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort.