Auf der Autobahn A7 staute sich am Montagvormittag der Verkehr in Richtung Hamburg. Bei der Anschlussstelle Großenaspe war es zu einem Unfall mit drei Fahrzeugen gekommen. Die Polizei leitete den Verkehr auf einer Fahrspur an der Unfallstelle vorbei. Gegen 13 Uhr wurde die Teilsperrung aufgehoben.