Seedorf

Es ist der zweite schwere Verkehrsunfall für die Seedorfer Feuerwehr innerhalb weniger Tage. „Menschenleben in Gefahr“ heißt es in der Einsatzmeldung für die Einsatzkräfte am späten Sonnabend, kurz vor Mitternacht. Ein Pkw mit drei jungen Leuten darin, war zwischen Garbek und Schlamersdorf verunglückt. Ein junger Mann musste schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen werden.

Pkw kommt von der Fahrbahn ab und kracht gegen einen Baum

Die drei waren mit dem blauen Pkw auf der kleinen Straße zwischen dem Wensiner Ortsteil Garbek und dem Seedorfer Ortsteil Schlamersdorf unterwegs gewesen Sonnabendnacht. „Der Unfall passierte kurz vor Schlamersdorf in einer scharfen Linkskurve“, berichtet Seedorfs Gemeindewehrführer Guido Schramm. Der Pkw mit drei jungen Leuten um die 20 Jahre darin, sei nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, zur Seite gekippt und gegen einen Baum gekracht.

„Die Fahrerin und der Beifahrer konnten den Wagen verlassen, aber der dritte Insasse auf der Rückbank hat schwere Kopfverletzungen erlitten“, schildert Schramm. Der Wagen war genau auf Höhe der B-Säule mit dem Baum kollidiert.

Rettungshubschrauber fliegt Schwerverletzten aus

Mit schwerem Gerät wurde das Dach des Pkw abgeschnitten, um den Schwerverletzten aus dem Auto zu befreien, so Schramm. Notarzt und drei Rettungswagen waren zum Einsatzort gekommen. Der Notarzt habe schließlich entschieden, einen Rettungshubschrauber anzufordern. „Der Hubschrauber ist dann gegen ein Uhr gelandet.“ Der verletzte Mann wurde in die Uniklinik nach Kiel geflogen.

Der Beifahrer war nahezu unverletzt, die junge Fahrerin habe unter Schock gestanden und wurde ebenfalls vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, schildert Schramm, der sich um die beiden gekümmert hatte.

Bis in die Nacht dauerte der Einsatz für die knapp 50 Einsatzkräfte aus Schlamersdorf, Berlin und Glasau. Auch ein Unfallsachverständiger kam noch dazu, um die Unfallursache zu untersuchen.

Zweiter schwerer Unfall in Seedorf in einer Woche

„Vermutlich waren sie zu schnell gewesen“, meint Schramm. Das müsse aber noch untersucht werden. Die drei seien von der Ostsee gekommen und wollten noch weiter, sagt er. Der Einsatz sei ihm nahe gegangen. Nicht nur ihm. Hinterher habe es noch seelsorgerische Gespräche gegeben mit den Kameraden, so Schramm.

Erst vor einigen Tagen hatten die Seedorfer Feuerwehrleute bei Berlin einen schweren Einsatz gehabt, bei dem ein Motorradfahrer ums Leben gekommen war.