Ungewisse Zukunft für die Bildungsvernetzung in Bad Bramstedt

Bad Bramstedt

Bürgermeisterin Verena Jeske musste in der jüngsten Sitzung der Schulverbandsvertretung einen neuen Rückschlag hinnehmen. Das Gremium wollte ihr mehrheitlich bei der Neuorganisation der Bildungsvernetzung nicht folgen. Den Vertrag mit der Volkshochschule will Jeske dennoch, um die Frist zu wahren, sofort kündigen.

Die Stelle „Bildungsvernetzung“ ist bei der Volkshochschule Bad Bramstedt angesiedelt, seit Jahresbeginn aber nicht besetzt. Die ursprüngliche Aufgabe der 2009 mit Fördergeldern eingesetzten Stelle war es, alle Bildungseinrichtungen in Bad Bramstedt zu koordinieren. Die Aufgabe übernahm zunächst Helga Supola, als sie pensioniert wurde Sonja Köfer. Sie wurde dann aber Geschäftsführerin der VHS, die Stelle „Bildungsvernetzung“ ist seit einem Dreivierteljahr unbesetzt.

Stadt und Schulverband teilten sich die Kosten

Finanziert wird die Stelle mit jeweils 15.000 Euro von der Stadt und dem Schulverband Bad Bramstedt, dem auch die Umlandgemeinden angehören. Bürgermeisterin Jeske will sie in der jetzigen Form nicht wieder besetzen. „Wir müssen erst einmal klären, welche Aufgabe die Mitarbeiterin haben soll“, meint sie. Auch sei sie bei der Volkshochschule falsch angesiedelt, denn das sei ja schließlich eine Einrichtung für die Erwachsenenbildung.

Anfangs hatte die Bildungsvernetzerin bei der Gründung der Offenen Ganztagsschulen mitgewirkt, doch in den letzten Jahren war immer weniger erkennbar, was eigentlich die Aufgabe der Mitarbeiterin war. „Es gibt dazu überhaupt keine Tätigkeitsberichte von der Volkshochschule“, so Jeske zu KN-online. „Wir können nicht mit Steuergeldern eine Mitarbeiterin der Volkshochschule bezahlen, die keine klare Aufgabe hat.“

Schulverband spielt nicht mit

Die Stadtverordnetenversammlung hatte Anfang dieser Woche einer Kündigung des Vertrages mit der VHS zugestimmt. Die 15.000 Euro sollten aber weiterhin zur Verfügung stehen. Es soll eine neue Stelle geschaffen werden – nach Jeskes Vorstellung beim städtischen Schulamt – sofern geklärt ist, was die Aufgabe der Bildungsvernetzung zukünftig sein wird.

Am Donnerstagabend spielte dabei aber der Schulverband Bad Bramstedt nicht mit. Er schmetterte Jeskes Kündigungsantrag mit den Stimmen der Umlandbürgermeister und einiger Stadtverordneter ab. Eine Begründung gab es in der Sitzung nicht. Claudia Peschel, Bürgermeisterin in Hitzhusen, sagte zu KN-online: „Wenn wir erst etwas abschaffen, ist es immer schwer, es wieder neu zu beleben.“ Auch sie ist der Ansicht, dass die Bildungsvernetzung neu definiert werden sollte. „Aber dafür müssen wir nicht den Vertrag kündigen. Solange die Stelle nicht besetzt ist, kostet sie ja nichts.“

Claudia Peschel: Bildungsvernetzung keine Verwaltungsaufgabe

Und generell sei sie besser bei der VHS angesiedelt als in der Stadtverwaltung, denn es handele sich nicht um eine Verwaltungsaufgabe, sondern es sollten Ideen entwickelt werden, wie die Bildungslandschaft in Bad Bramstedt und Umgebung verbessert werden kann.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie es nun weitergeht, ist offen. Ab Oktober gibt es nur noch einen Vertrag zwischen dem Schulverband und der Volkshochschule Bad Bramstedt. Die Stadt ist dann außen vor. Von den 15.000 Euro des Schulverbandes lässt sich aber keine neue Mitarbeiterin beschäftigen. Gibt es nicht doch noch eine Einigung zwischen Stadt und Schulverband, ist das Projekt Bildungsvernetzung wohl am Ende. Bürgermeisterin Peschel glaubt daran aber nicht. „Auch die Stadtverordnetenversammlung hat ja beschlossen, die 15.000 Euro im Haushalt zu behalten. So weit liegen wir doch gar nicht auseinander“, meint die Hitzhusenerin.