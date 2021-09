Seth

Leben retten steht sowieso ganz oben auf der Aufgabenliste der Freiwilligen Feuerwehr in Seth. Nun soll den über 50 Männern und Frauen das aber noch besser gelingen. Unternehmer Thomas Kühl hat der Gemeinde und damit der Feuerwehr einen lebensrettenden Defibrillator im Wert von über 3000 Euro gespendet. Aber nicht alleine das ist eine Neuigkeit, denn in der Feuerwehr wurden auch noch 25 der Ehrenamtlichen im Umgang mit dem kurz „Defi“ genannten Gerät geschult. Ab Mitte kommender Woche soll die neu eingerichtete Defi-Einheit ihren Dienst aufnehmen.

Leitstelle setzt die neue Einheit in Alarmierung

Wehrführer Dennis Oldenburg erklärt, was dahintersteckt. Wird der Leitstelle West ein medizinischer Notfall in Seth gemeldet, erfolgt künftig nicht mehr nur die Alarmierung des Rettungsdienstes, sondern auch die der Defi-Einheit. Die Kameraden, die mit mindestens zwei Personen starten, fahren zum Feuerwehrhaus, schnappen sich den Defibrillator und düsen zum Einsatzort. Sind sie vor dem Rettungswagen und Notarzt vor Ort, starten sie gegebenenfalls mit der Reanimierung des Patienten.

Dafür nutzen sie den Defibrillator, der vollautomatisch jeden Schritt, der zur Rettung gemacht werden muss, genau ansagt. Die exakte Anzahl der Einsätze, die auf ihn und seine Feuerwehrkollegen zukommt, weiß Wehrführer Oldenburg nicht. Er rechnet mit einer Handvoll Notrufe im Jahr, zu denen die Defi-Einheit gerufen werden wird.

Lesen Sie auch 15 neue Defibrillatoren werden in Bad Bramstedt verteilt

Bürgermeister Simon Herda und die anderen Kommunalpolitiker hatten bereits im Haushalt Mittel für die Anschaffung mehrerer Defis eingeplant und ist nun froh, dass die Gemeinde nicht ans eigene Geld ran muss. Thomas Kühl vom ortsansässigen Unternehmen MIE (Medical Imaging Electronics) erklärte sich kurzfristig bereit, das Gerät zu spenden und die Gemeinde zu unterstützen. Familie Kühl lebt in Seth und ist gerne zur Stelle, wenn Not am Mann ist oder es gilt, besondere Wunsche zu erfüllen.

Der neue Defi am Feuerwehrhaus Seth ist frei zugänglich

Der Defibrillator hängt in einer Box am Feuerwehrhaus und ist frei zugänglich. So können, betont Dennis Oldenburg, Menschen jederzeit an das Gerät gelangen – nicht nur die Feuerwehrleute. Wird die Box geöffnet, ertönt ein schriller Ton. Gleichzeitig werden die Mitglieder der Defi-Einheit darüber informiert, dass jemand den Defi entnimmt.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sobald die neue Einheit der Freiwilligen Feuerwehr Seth in der kommenden Woche einsatzbereit ist, kann Hilfe geleistet werden. Im Moment ist dies nur in Seth zulässig. Die anderen Gemeinden, so Wehrführer Oldenburg, müssten eine Vereinbarung mit den Sethern eingehen.