Kreis Segeberg

Das dritte Unwetter mit Starkregen in diesem Jahr wütete am Freitag besonders in Bad Bramstedt, wo die Freiwillige Feuerwehr nach Angaben zu insgesamt 68 Einsätzen ausrückte. Etliche Keller waren vollgelaufen, im Kirchenbleeck auch Geschäfte. In Henstedt-Ulzburg musste vorübergehend der Real-Markt im Gewerbegebiet geschlossen werden. Durch das Dach strömte Wasser.

Real-Mitarbeiterin: Nicht so schlimm, wie auf Facebook geschildert

Eine Real-Mitarbeiterin sagte: „So schlimm, wie auf Facebook dargestellt, war es nun auch nicht. Wir konnten sehr schnell den Betrieb wieder aufnehmen.“ Auf dem Flachdachgebäude brachen Wassermassen durch die Entwässerung, die diesen nicht standhalten konnte. Das Wasser strömte in die Zwischendecke, wodurch im Kassenbereich Platten der Deckenverkleidung herabfielen. Das Wasser ergoss sich in großem Schwall in den Verkaufsraum. Einsturzgefahr habe aber zu keinem Zeitpunkt bestanden, so die Real-Mitarbeiterin.

In Henstedt-Ulzburg gab es noch neun weitere Feuerwehreinsätze, allerdings nur zum Leerpumpen von Kellern. Einige Einsätze fuhren auch die Feuerwehren in Kisdorf, Oersdorf und Norderstedt.

Mittags lief der Döner-Verkauf wieder

Das Unwetter hatte sich gegen 9 Uhr mit lauten Donnerschlägen angekündigt. Vorwarnungen des Deutschen Wetterdienstes hatte es nicht gegeben. Im Nu standen die Straßen unter Wasser. In Bad Bramstedt hatten die Geschäftsinhaber auf der Ostseite des Kirchenbleeck heftig mit den Wassermassen zu kämpfen. Ihre Läden standen zum Teil wadenhoch unter Wasser. Tuncay Mengülz vom City-Grill hatte sich einen Besen geschnappt, um das Wasser heraus zu befördern.

Da der Döner-Imbiss gefliest ist, hielt sich der Schaden in Grenzen. „Wir brauchten gut zwei Stunden, um alles wieder trocken zu bekommen“, so Tuncay Mengülz. Mittags konnten bereits die Döner wieder an die hungrige Kundschaft verkauft werden.

Mit Besen gegen das Wasser gekämpft

Auch Rolf Wagner vom benachbarten Schuhgeschäft und Ingrid Engel, Inhaberin des Buchgeschäfts Findefuxx, hatten zum Besen gegriffen, um der Fluten Herr zu werden. Der Kirchenbleeck glich zeitweilig einem großen See, die durchfahrenden Autos verursachten riesige Gischte, die bis an die Häuserwände spritzten.

Für Bad Bramstedts Wehrführer Kai Harms und seine Rettungstruppe wurde es erst im Laufe des Nachmittags ruhiger. „Wir mussten vor allem Keller und Geschäfte leer pumpen. Bei älteren Bewohnern waren wir mit den Reinigungsarbeiten auch etwas gründlicher“, so Harms. 35 Feuerwehrleute aus Bad Bramstedt waren im Einsatz, sie wurden von 15 Kameraden aus Hitzhusen unterstützt. Menschen kamen durch das Unwetter nicht zu Schaden.