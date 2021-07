Kreis Segeberg

Keine ruhige Minute zum Verschnaufen hatten die ehrenamtlichen Helfer der freiwilligen Feuerwehren in den vergangenen zwei Tagen, denn das Unwetter sorgte nicht nur am Dienstag, sondern auch am Mittwoch für jede Menge Alarmierungen. Die Leitstelle in Elmshorn – zuständig für den Kreis Segeberg - verzeichnete bis Donnerstagmorgen 255 Einsätze, die mit dem Starkregen und Unwetter zusammenhingen. Der Schwerpunkt lag nach Auskunft der Feuerwehr erneut im Kreisgebiet Segeberg – insbesondere in und um Stuvenborn – sowie in den späten Abendstunden im Großraum Itzehoe.

20 Keller in kurzer Zeit überflutet

In Stuvenborn hatte am frühen Mittwochabend fast zeitgleich der Starkregen 20 Keller geflutet. Das Technische Hilfswerk Kaltenkirchen und Segeberg unterstützte die Kameraden der Wehren. Auf dem Edeka-Parkplatz wurden eilig Sandsäcke befüllt. Währenddessen liefen die Pumpen der Wehren auf Hochtouren. Beteiligt an den insgesamt über 30 Einsätzen in Stuvenborn waren neben der Wehr vor Ort die Kräfte aus Struvenhütten-Hüttblek, Seth, Kattendorf, Kisdorf, Heidmühlen, Todesfelde und Sievershütten. Wehrführer Martin Schiffmann bedankte sich bei Anwohnern und Edeka-Markt-Betreiber Tim Tobias Kramp, die die Helfer versorgten. „Es war schön zu sehen, wie groß die Solidarität mit der Feuerwehr ist“, erklärt Schiffmann.

Auch in Bad Bramstedt hatte die Feuerwehr eine unruhige Nacht. Von 16 Uhr am Mittwoch bis nachts um 1.30 Uhr war sie im Einsatz. 44 Einsätze verzeichnete der stellvertretende Wehrführer Oliver Schramm. In den weitaus meisten Fällen handelte es sich um vollgelaufene Keller, die leergepumpt werden mussten. Auch in Fuhlendorf und Wiemersdorf unterstützte die Bad Bramstedter Mannschaft die Feuerwehrkameraden beim Wasserabpumpen. Mittwochvormittag ging es dann weiter. Unter anderem der Keller der Grundschule Maienbeeck war voll gelaufen. Hausmeister Erwin Schmuhl hatte den Schaden morgens entdeckt und die Feuerwehr zu Hilfe geholt. Das Wasser stand auch im Heizungsraum kniehoch, doch die Anlage nahm nach ersten Erkenntnissen keinen Schaden.

Die Wehr Bad Segeberg musste die Unterführung am Landratspark von Mittwochabend bis Donnerstagvormittag sperren. Dort sammelte sich nicht nur der Wasser, sondern auch Schlamm, der entfernt werden musste. Tagsüber am Mittwoch hatten auch die Blauröcke im Norden des Kreises zu tun, mehrere Einsätze arbeitete die etwa Bornhöveder Feuerwehr mit Unterstützung aus dem Amtsbereich ab. Die Feuerwehr Kaltenkirchen eilte in der Nacht zu Donnerstag zu den Kameraden in Kattendorf. Dort lief ein Graben über.

Von Einar Behn Nicole Scholmann