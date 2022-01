Die Segeberger haben es schwer mit den Urlaubsbuchungen in Corona-Zeiten. Viele setzen auf Flex-Tarife, also Storno-Klauseln. Beliebt sind bestimmte Regionen. Die Bus-Touristik liegt am Boden. Die Preise ziehen an. Wer klug bucht, kommt billiger weg – in zweierlei Sinne.