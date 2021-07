VHS Bad Bramstedt hofft auf ein normales Herbstsemester

Bad Bramstedt

Nachdem auch im Frühjahr aufgrund von Corona keine Kurse im Präsenzunterricht stattfinden konnten, freut sich das VHS-Team darauf, nach den Sommerferien wieder einen normalen Betrieb anzubieten. Vorausgesetzt, es gibt nicht einen erneuten Lockdown. Insgesamt 85 Kurse sind im Herbstsemester geplant. Dabei wird das gewohnte Spektrum über gesellschaftliche Themen, Gesundheit und Ernährung sowie Sprach- und EDV-Kurse abgedeckt.

Ausgefallene Kurse bedeuten auch Mindereinnahmen, die ein großes Loch in den Etat des Vereins Volkshochschule gerissen haben. Deshalb haben sich Vorstand und Geschäftsführung dazu entschlossen, kein Programmheft aufzulegen. Stattdessen gibt es einen Flyer, der in Wohngebieten, Geschäften, der Bücherei, in Banken und Verwaltungen verteilt wird oder ausliegt, und einen Auszug aus dem Kursangebot des Herbstsemesters wiedergibt.

Programmheft aus Kostengründen gestrichen

„Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen“ erklärt die erste Vorsitzende der VHS, Franziska Frahm-Fischer diesen Schritt. „Letztes Jahr war das gedruckte Programmheft schon kurz nach der Veröffentlichung überholt“, so die Vorsitzende. Sie verwies auch auf die Homepage der VHS (www.vhs-badbramstedt.de), wo alle Kurse und Einzelheiten aufgeführt sind.

„Neben altbewährten Kursen wie Englisch oder Spanisch, diversen Sportangeboten oder EDV-Kursen haben wir auch einiges Neues im Programm“, so Geschäftsführerin Sonja Köfer. Als Beispiel nannte sie im Bereich Kultur und Gestaltung „Lyrik und Kunst am Morgen“ und den Malkursus „Late Night Painting“. Freuen dürfen sich handwerklich Interessierte auf den ebenfalls neu angebotenen Drechsellehrgang, der von einem erfahrenen Praktiker durchgeführt wird. Interesse wecken an der plattdeutschen Sprache soll ein Anfängerkursus.

„Wir sind immer wieder auf der Suche nach neuen Angeboten“, sagt Sonja Köfer. Wer Kurse anbieten kann, soll sich an die Geschäftsstelle wenden. Aktuell werde noch ein Dozent für Feldenkrais gesucht.

„Wir hoffen, dass die Leute hungrig sind und die Kurse angenommen werden“, wünscht sich Sonja Köfer. Für alle Zusammenkünfte gelten die Corona-Hygiene-Regeln. Sollten Kurse wegen der Pandemie abgesagt werden müssen, würden bereits bezahlte Gebühren gutgeschrieben, versichert die Geschäftsführerin.

Anmeldungen für Kurse werden über www.vhs-badbramstedt.de, unter 04192/71 09, per E-Mail an info@vhs-badbramstedt.de oder persönlich in der Geschäftsstelle, Bleeck 29, entgegengenommen.