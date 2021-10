Bad Bramstedt

Wie angekündigt hat die Stadt Bad Bramstedt den Vertrag mit der Volkshochschule zur Bildungsvernetzung gekündigt – ein Schritt, der bei der VHS-Vorsitzenden Franziska Frahm-Fischer auf Unverständnis stößt. „Wir benötigen die Bildungsvernetzung dringend“, sagt Frahm-Fischer, die auch Leiterin der Grundschule am Storchennest in Bad Bramstedt ist.

Vernetzerin verband viele Akteure der Jugend- und Bildungslandschaft

Die Volkshochschule hatte bis Ende letzten Jahres Sonja Köfer als Bildungsvernetzerin beschäftigt. Das Gehalt für die Teilzeitstelle bezahlten allerdings die Stadt und der Schulverband Bad Bramstedt, jeweils 15.000 Euro pro Jahr. Aufgabe der Vernetzerin war es, als Bindeglied zwischen allen Bildungsinstitutionen auch im weiter gefassten Sinn zu wirken. Dazu zählten neben Kitas und Schulen auch das Jugendzentrum, Suchtprävention und diverse Beratungsstellen für Eltern. Sonja Köfer wurde dann aber mit dem Jahreswechsel 2020/2021 Geschäftsführerin der VHS. Ihre alte Stelle blieb unbesetzt. Im September ergriff Bürgermeisterin Verena Jeske die Initiative und drängte auf eine Kündigung des Vertrages mit der VHS. Es sollte überlegt werden, ob eine Bildungsvernetzerin überhaupt noch benötigt werde, und wenn, ob sie nicht gleich im Schulamt der Stadt beschäftigt werden sollte.

Die Stadtverordnetenversammlung stimmte dem Antrag von Jeske mehrheitlich zu. Allerdings sollen die 15.000 Euro im Haushalt erhalten bleiben, um die Bildungsvernetzung unter geänderten Bedingungen wiederbeleben zu können. Der Schulverband, in dem auch die Umlandbürgermeister Sitz und Stimme haben, lehnte den Antrag ab. Doch mit den 15.000 Euro aus dem Schulverband lässt sich die Stelle bei der VHS nicht wieder besetzen.

Kündigung ohne persönliches Gespräch

„Wir bekamen einfach die Kündigung geschickt“, beklagt sich Franziska Frahm-Fischer. „Dabei wurde mit uns nicht ein Gespräch zuvor geführt“, sagt die ehrenamtliche VHS-Vorsitzende.

Einen wesentlichen Anteil an der Bildungsvernetzung hatte der Beirat der Lebenswelt Schule, eine Einrichtung, die einst als Pilotprojekt mit Fördergeldern gestartet wurde und aus der die betreuten Grundschulen hervorgegangen waren. „Wir haben uns zweimal im Jahr getroffen“, erinnert sich Frahm-Fischer. 25 bis 30 Leute aus allen Bereichen der Jugend- und Bildungsarbeit seien anwesend gewesen. Geleitet wurden die Zusammenkünfte im Schlosssaal vom damaligen Bürgermeister Hans-Jürgen Kütbach. „Mittlerweile haben wir seit zwei Jahren nicht mehr getagt“, sagt die VHS-Vorsitzende. „Seitdem finden keine Gespräche zwischen unseren Kooperations- und Bildungspartnern mehr statt“.

Dazu zählt die Schulleiterin auch die Diakonie Altholstein, die Arbeiterwohlfahrt als Kita-Träger, den Kinderschutzbund und viele andere. Bei diesen Treffen seien wichtige Informationen ausgetauscht worden. Außerdem versorgte die Bildungsvernetzerin zwischen den Zusammenkünften des Beirates alle Institutionen regelmäßig mit Informationen. „Wir waren so immer auf dem Laufenden. Doch das gibt es nun alles nicht mehr. Jeder arbeitet nur noch vor sich hin“, bedauert die Franziska Frahm-Fischer.

Noch nicht einmal den Streetworker gesehen

„Ich habe den Streetworker, der sich um Jugendliche kümmert, noch nicht ein Mal gesehen. Der Kriminalpräventive Rat, in dem Polizei uns regelmäßig wichtige Informationen gab, existiert nicht mehr“, so die Rektorin. Natürlich sei das auch der Corona-Pandemie geschuldet, aber nun müsse wieder durchgestartet werden. „Wie bekommen wir wieder einen roten Faden für die Ausgestaltung der Berufsinformationsmesse, des interkulturellen Cafés, eines Kinderfestes, eines Beratungsangebotes für Eltern und Kinder, und wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit dem Jugendzentrum?“ Ohne eine zentrale Koordinierungsstelle sei das nicht möglich. Das Schulamt der Stadt habe dafür keine Kapazitäten frei, meint die Schulleiterin.

VHS auch in der Jugendarbeit tätig

Franziska Frahm-Fischer sagt, die Bildungsvernetzung müsse nicht in der Volkshochschule angesiedelt sein. Das könnten auch andere Organisationen übernehmen. Allerdings sei die VHS, anders als Bürgermeisterin Jeske behauptet, durchaus dafür geeignet. „Es stimmt nicht, dass wir nur in der Erwachsenenbildung tätig sind. Wir bieten auch Ferienkurse für Kinder an oder das Programm Sprint (Sprachliches Intensivtraining) für Jugendliche.“

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bürgermeisterin Verena Jeske betonte auf Anfrage von KN-online.de, dass die Vertragskündigung keineswegs das Ende der Bildungsvernetzung bedeute. „Wir haben schon in wenigen Tagen ein erstes Treffen mit den Beteiligten, auf dem wir uns Gedanken machen, wie es weitergehen soll.“