Wohl so gut wie jede Volkshochschule (VHS) in Deutschland arbeitet defizitär. Die Kursgebühren allein können die Kosten nicht tragen. So ergeht es auch der VHS Kaltenkirchen-Südholstein. Seit Jahren zahlt die Stadt hohe Zuschüsse – und will jetzt mitbestimmen, indem sie die Geschäftsanteile des Vereins übernommen hat.