Die VR Bank in Holstein dünnt ihr Filialnetz zum Jahreswechsel kräftig aus. Sieben Niederlassungen werden geschlossen. Betroffen sind vor allem Filialen im Kreis Segeberg, die einst zur Raiffeisenbank Bad Bramstedt/Henstedt-Ulzburg gehören. In den Dörfern gibt es dann auch keine Geldautomaten mehr.

Von Einar Behn